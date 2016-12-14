Инвестор хабаровской ТОР решил сбежать в Приморье

Скандалом обернулось вчерашнее закрытое совещание под председательством вице-премьера Юрия Трутнева: чиновник обвинил хабаровскую мэрию в том, что из-за ее действий одна из ТОР потеряла проект на 10 млрд руб., пишет «Коммерсант».

От масштабного проекта логистического центра из-за ранее возникших проблем с получением разрешения на строительство другого объекта отказался потенциальный корейский инвестор. Убедить администрацию все-таки согласовать проект пытались и краевые, и даже федеральные власти. Но вчера в ГК «Невада», соинвесторе обоих проектов, „Ъ“ подтвердили, что сворачивают все проекты в регионе в пользу Приморья. Проверкой действий мэрии займется прокуратура, а Юрий Трутнев пообещал сделать и кадровые выводы, в муниципалитете ситуацию не комментируют.

Вчера на закрытом для СМИ совещании по проектам территорий опережающего развития (ТОР) вице-премьер Юрий Трутнев жестко раскритиковал администрацию города Хабаровска за срыв одного из проектов с участием иностранного инвестора. Об этом „Ъ“ рассказали сразу несколько участников совещания. До момента, когда прессу удалили из зала, господин Трутнев успел лишь упомянуть о том, что некоторые заявки инвесторов в ТОР «связаны с такой, скажем так, субъективной, если не сказать хуже, позицией ряда коллег, занимающих административные должности». «Если это подтвердится, будем жестко наказывать»,— пообещал вице-премьер.

А после мероприятия на встрече со СМИ он сказал: «Сегодня мы несколько минут совещания достаточно активно посвятили одному вашему руководителю, который взял и „послал“ инвестора территории опережающего развития. Письмо такое умное подписал. Я не буду сейчас его фамилию называть, думаю, Вячеслав Иванович (хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт.— „Ъ“) с ним сам разберется. А не разберется, мы поможем, потому что я прокуратуру тоже попросил посмотреть. Люди привыкли, что они начальники, и могут взять кому-нибудь и отправить: „не там парковка“, не там еще что-то, и — свободны».

Городские власти на совещании вместо мэра Александра Соколова представлял первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Юрий Трутнев хотел поговорить именно с градоначальником, но в итоге обрушился на еще одного заместителя мэра — директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергея Сергейчука. Именно он, объясняют собеседники „Ъ“, завизировал отказ города в выдаче разрешения на строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком по ул. Пионерская. До 70% инвестиций в объект стоимостью 5,5 млрд руб. был готов вложить корейский партнер группы компаний «Невада». Последняя контролирует несколько сетей гипермаркетов на Дальнем Востоке, в том числе «Самбери», ее бенефициар — Юрий Егоров.

В ноябре проект ТРЦ раскритиковал хабаровский мэр Александр Соколов, заявив, что в нем слишком много места занимают торговые площади, а не аквапарк, и потребовал пересмотреть это соотношение (см. „Ъ“ от 11 ноября). Замечания вызвала и транспортная схема будущего ТРЦ, а соседний участок городские власти просто не выдали инвестору под дополнительную парковку, хотя компания получила от региона право приоритетного получения земли без торгов. После этого корейская компания вышла из проекта. А затем — также отказалась от участия в проекте в Ракитном, где должна была стать соинвестором.

Производственно-логистический центр в Ракитном должны были начать строить в конце 2017 года, после подведения к площадке инфраструктуры. «Невада» оформила в ТОР 50 га земли, где планировалось разместить склады различных типов хранения: сухого — на 40 тыс. кв. м, режимного — на 10 тыс., глубокой заморозки — на 5 тыс., овощей — на 10 тыс., фруктов — еще на 5 тыс. кв. м. В комплекс также должны были войти цеха мясных и рыбных полуфабрикатов, хлеба и кондитерских изделий, фасовки и предпродажной подготовки. Суммарные вложения оценивались в 10 млрд руб.

По данным „Ъ“, конфликт «Невады» и мэрии длился с лета, краевые власти были в курсе ситуации. 7 декабря разногласия инвестора и мэрии должен был обсудить с мэром Александром Соколовым первый зампред правительства Хабаровского края Юрий Чайка, курирующий инвестиции, но встреча так и не состоялась из-за загруженности двух чиновников. До этого инвестор сообщил о ситуации главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю Виталию Крючкову. А в понедельник о проблеме было доложено первому заместителю главы Минвостокразвития Александру Осипову.

Юрий Егоров вчера подтвердил „Ъ“, что «Невада» сворачивает все инвестиционные проекты в Хабаровском крае из-за плохого инвестиционного климата: «Мы все закрываем, у нас проектов, кроме этого, было еще несколько, и всю активность переносим в Приморье». «Нужно меняться. Отчетливо же всем было сказано: новая экономическая реальность сейчас на дворе. Городу всю политику в отношении инвесторов нужно менять»,— сказал предприниматель.

По данным „Ъ“, Юрий Трутнев поручил присутствовавшему на совещании заместителю генпрокурора РФ в ДФО Юрию Гулягину провести проверку действий городской администрации. «Реакция была очень жесткая, будут кадровые выводы и даже больше. Прямо на совещании было сказано: у Юрия Трутнева есть информация, что глава администрации действует из своих собственных интересов, поскольку тоже участвует в этом же бизнесе. Было сказано, что препятствием для инвестиций является заинтересованность мэра, чтобы этой активности не было в городе»,— поделился с „Ъ“ один из участников совещания.

Одним из крупнейших хабаровских операторов на рынке коммерческой недвижимости, включая торгово-развлекательные объекты, является подконтрольное мэрии АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (ЦИТ). В 2008 году компания реконструировала городской кинотеатр «Дружба» и получила кинотеатр Fourroom в ТРЦ «Большая медведица». «Большую медведицу» площадью 26,25 тыс. кв. м за 1,1 млрд руб. построила группа инвесторов во главе с АО «Управление инвестиционных программ» (25% компании на тот момент владел департамент муниципальной собственности Хабаровска, затем долю выкупил гендиректор Владимир Колесников, в 2014 году АО преобразовано в ООО). В 2010 году ЦИТ начал софинансирование нового проекта — ТРЦ «Южный парк» на 37 тыс. кв. м (сдан в 2012 году) и реконструкцию кинотеатра «Хабаровск» (сдан в 2013-м). «Южным парком» управляет одноименное ООО, где ЦИТ принадлежит 43,01%.

Ранее Александра Соколова никогда публично не подозревали в покровительстве чьим-либо бизнес-интересам, хотя претензии со стороны предпринимательского сообщества о якобы предвзятом отношении мэра к проектам торговых центров звучат регулярно. «Рациональному объяснению позиция городских властей не поддается, причем она касается не только этого ТРЦ, но и всех подобных частных объектов — они имеют полный „стоп“. Я разговаривал с коллегами-предпринимателями, шесть комплексов могло бы появиться за последнее время при благосклонной политике города, это порядка 30 млрд руб. вложений»,— заявил „Ъ“ Юрий Егоров.

Вице-премьер Юрий Трутнев после мероприятия сказал, что «к сожалению, у нас система управления не очень настроена на поддержку бизнеса». «Здесь есть, чем заниматься. И если ты хочешь, чтобы что-то получалось, тебе нужно постоянно контролировать, чтобы все люди шли в одну сторону. А если какие-то чиновники идут не туда, значит, их нужно выводить из общего строя и предлагать чем-то другим заниматься»,— добавил вице-премьер.

Связаться с Сергеем Сергейчуком и Александром Соколовым „Ъ“ вчера не удалось.

Дмитрий ЩЕРБАКОВ, «Коммерсант», фото "Ъ".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.