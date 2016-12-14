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Прием заявок на "Премию развития" заканчивается

14 Декабря 2016, 14:18 | Дальний Восток

Церемония награждения проектов, оказавших наиболее заметное влияние на социально-экономическое развитие страны, состоится уже в феврале 2017 года в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2017» (27-28 февраля 2017 г.).  Издательская компания «Золотой Рог» традиционно является информационным партнером «Премии развития».

Конкурс 2017 года проводится в следующих номинациях: лучший инфраструктурный проект, лучший проект в отраслях промышленности, лучший проект по комплексному развитию территорий, лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий, лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий и лучший экспортный проект. К участию в проекте приглашаются российские юридические лица, реализующие проекты на территории России или на территории зарубежных стран (для номинации «Лучший экспортный проект»). Проекты должны находится на инвестиционной или эксплуатационной стадии реализации и соответствовать основным отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

Конкурс на присуждение «Премии развития», основными целями которой было повышение конкурентоспособности российской экономики и  стимулирование ее развития и диверсификации, был учрежден Внешэкономбанком еще в 2012 году. На сегодняшний день среди проектов, ставших лауреатами премии прошлых лет, набралось достаточное количество по-настоящему масштабных, национально значимых проектов, внесших немалый вклад в социально-экономическое развитие России. Один из последних примеров - проект «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», ставший лауреатом премии 2015 года в номинации «Лучший инфраструктурный проект».

Открытие Центрального участка «Западного скоростного диаметра» состоялось 2 декабря 2016 года. «Главная причина, по которой Внешэкономбанк уделяет такое внимание инвестиционным проектам, заключается в том, какой эффект оказывает развитие узких мест в инфраструктуре для страны. Это и рост уровня производства, и создание новых рабочих мест. Развитие инфраструктуры также создает своеобразный мультипликативный эффект, связанный с развитием других секторов экономики и привлечением дополнительного капитала, - комментирует Председатель Правления Внешэкономбанка Сергей ГОРЬКОВ. - Пример «Западного скоростного диаметра» отлично этому подтверждение. Новая магистраль имеет значение не только для региона, но и для страны в целом - она оказывает значительное влияние на развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», повышая мобильность жителей на территории всего СЗФО».

«Премия развития» - конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России. Был учрежден государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 г. «Премия развития» – это профессиональная награда, присуждаемая юридическим и физическим лицам за заслуги в области реализации крупных национально значимых инвестиционных программ и проектов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие России.
Заявки на участие в Конкурсе 2017 года принимаются с 28 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года. Условия проведения Конкурса, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте Конкурса.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно получить по телефону 8 (495) 721-18-63 или отправив вопрос через форму обратной связи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Премия развития  Внешэкономбанк  инвестиционный проект 



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