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Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний уходит из Приморья
Предприятие, которое было наделено квотами приморской исполнительной властью еще в начале 2000-х годов, частично покидает Приморский край. По информации деловой газеты «Золотой Рог», согласно условиям сделки, на Сахалин уходит большая рыбалка. В частности, суда компании, ведущие промысел минтая и сельди в Охотском море, проданы группе бизнеса, которая контролирует ЗАО «Гидрострой». Негласным собственником этой компании является сенатор Александр ВЕРХОВСКИЙ.
Видимо, продажа старейшего рыбного актива в семейном бизнесе нынешнего губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО может стать только первой ласточкой в распродаже рыбных активов. Не исключено, что дальше на продажу выставят компанию «Озерновский рыбокомбинат», «Северо-курильская база сейнерного флота», Тымлатский рыбокомбинат (восстанавливается после пожара).
В среднем ежегодно ОАО «ПБТФ» добывало около 80 тысяч тонн биоресурсов. Кроме того, компания имеет квоты на вылов краба и креветки, также год назад предприятие приобрело специализированное судно для промысла сайры.
Еще одним направлением деятельности для компании является развитие марикультуры и прибрежный лов. Эти активы останутся в Приморье, как и береговой комбинат (ЗАО «ПРДП «Преображенский рыбокомбинат»), который занимается производством консервов.
Пока трудно сказать, чем уход компании обернется для бюджета Приморского края и бюджета района. Несмотря на все рыночные преобразования, ПБТФ была, что называется, социально ориентированной компанией и регулярно тратилась на нужды поселка Преображение и поддерживала его инфраструктуру.
В самой компании от комментариев воздержались. Председатель совета директоров ПБТФ Никита КОЖЕМЯКО, переадресовал обращение журналистов генеральному директору, связаться с которым пока не удалось.
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