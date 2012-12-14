Контроль над ДВМП перешел к группе "Сумма"

Группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА совместно с GHP-Group приобрели 56% ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO).

Для сделки "Сумма и GHP-Group привлекли синдицированный кредит на $800 млн от трех банков, в котором приняли участие Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.

В июне 2012 года "Сумма" подписала соглашение со структурой мажоритария FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА "Промышленные инвесторы" о приобретении 55,8% акций ДВМП. Президент "Суммы" Александр ВИНОКУРОВ тогда заявлял, что после закрытия сделки у компании будет около 70% ДВМП.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 47 судами и 19 тыс. грузовых вагонов.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.