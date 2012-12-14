www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Контроль над ДВМП перешел к группе "Сумма"

14 Декабря 2012, 11:28 | Дальний Восток

Группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА совместно с GHP-Group приобрели 56% ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO).

Для сделки "Сумма и GHP-Group привлекли синдицированный кредит на $800 млн от трех банков, в котором приняли участие Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.

В июне 2012 года "Сумма" подписала соглашение со структурой мажоритария FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА "Промышленные инвесторы" о приобретении 55,8% акций ДВМП. Президент "Суммы" Александр ВИНОКУРОВ тогда заявлял, что после закрытия сделки у компании будет около 70% ДВМП.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 47 судами и 19 тыс. грузовых вагонов.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: группа "сумма"  покупка  порты  ДВМП 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru