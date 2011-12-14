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Индонезия планирует закупить 6 самолётов Су-30МК2

14 Декабря 2011, 01:02 | Дальний Восток

В первый день оружейной выставки LIMA-2011, открывшейся на острове Лангкави (Малайзия), российская делегация договорилась о поставке в Индонезию шести истребителей Су-30МК2. Как сообщается в материалах «Коммерсанта», контракт может быть подписан в ближайшие недели.

В конце 2010 года министр обороны Индонезии Пурномо ЮСГИАНТОРО в беседе с РИА «Новости» назвал главной задачей своего ведомства создание полноценной эскадрильи истребителей Су - из 16 самолётов. Сейчас у Индонезии есть десять Су, все они были закуплены у России: четыре в 2003 году и шесть в 2007-м (три Су-30МК2 были официально переданы в 2009-м и три Су-27СКМ в 2010 году).

Будут истребители закуплены в кредит или нет, пока не сообщается. Между тем предыдущие шесть Су Индонезия купила у России в кредит.

Су-30МК2 производится на КнААПО. Это двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе путём уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами средней дальности и ближнего воздушного боя, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в первую очередь высокоточным. Самолёт может использоваться для обучения лётного состава технике пилотирования и применения авиационных средств поражения. Наличие второго члена экипажа снижает нагрузку на летчика при выполнении боевых заданий с применением управляемого оружия большой дальности, в ночных операциях, а также в продолжительных полётах с дозаправкой топливом в воздухе.

"Золотой Рог".

Источник: komcity.ru. Ольга Щербакова.

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