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Виктор Ишаев не доволен дальневосточными рыбаками
Беспрецедентные меры государственной поддержки, которые оказывает правительство рыбакам, не приносят желаемого эффекта, а, скорее, наоборот. Об этом говорил в Хабаровске полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ на cовете при полпреде 8 декабря, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.
Несмотря на меры государственной поддержки, насыщение рыбной продукцией внутреннего рынка в целом по округу снижается ввиду роста доли экспорта в общем объеме вылавливаемых ресурсов от 41% в 2008 году до 45,5% в 2011 году. При этом почти 90% экспортируемой продукции направляется в мороженом и охлажденном виде.
Продолжаются злоупотребления в части нелегальных поставок на экспорт рыбы и морепродуктов без соответствующего учета и оформления уловов. Разница в данных по физическим объемам экспорта и ценам, фиксируемая ФТС России и соответствующими службами Японии, Кореи и других стран – импортеров, колоссальная, что выражается в суммарных стоимостных потерях.
На совете также было отмечено, что в результате применения льгот по сбору за ВБР и налогу на имущество сумма высвобожденных обязательных платежей в целом по рыбохозяйственному комплексу округа за три с половиной года (2008-1п/г 2011гг.) составила 22,7 млрд рублей (22,4 и 0,3 млрд рублей соответственно). До 2 млрд рублей возмещено НДС, и порядка 150 млн рублей субсидировано из федерального бюджета.
«Государство сегодня оказывает колоссальную поддержку рыбохозяйственному комплексу. Только за 2010 год льготы государства составили порядка 7,5 млрд рублей. К сожалению, из них только 40% пошло на развитие глубокой переработки и модернизацию инфраструктуры, что говорит о неэффективности их использования», – сказал полпред.
Более того, в большинстве регионов снижается производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Так, в Камчатском крае ее доля в общем объеме производимой рыбной продукции составляет 2-3%, в Сахалинской области – 3-4%. Наибольшая доля продукции высокой степени переработки имеет место лишь в Хабаровском и Приморском краях - 15-18%. В целом же по округу преобладает производство мороженой продукции: в Камчатском крае – до 85%, в Сахалинской области – до 90%.
«Золотой Рог».
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