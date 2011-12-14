Желающих переехать на Дальний Восток ради работы стало больше

Компания HeadHunter подвела итоги работы компании на Дальнем Востоке в 2011 году и пришла к выводу, что число зарегистрированных в базе резюме HeadHunter соискателей, желающих переехать на Дальний Восток из других регионов России ради новой работы, в 2011 году увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. В целом в 2011 году база компании HeadHunter на Дальнем Востоке выросла по количеству размещенных резюме в пять раз, а по количеству размещенных вакансий в два раза по сравнению с 2010 годом.

Число соискателей, готовых за новой ступенькой в карьере переехать в Хабаровский край, в нынешнем году увеличилось в два раза. Однако их, как и в прошлом году, меньше, чем желающих переехать в Приморский край, хотя разрыв по привлекательности регионов в карьерном плане среди соискателей HeadHunter сократился в 2011 году на 16%.

На сегодняшний день в базе HeadHunter на Дальнем Востоке находятся более 28 000 резюме. По итогам ноября 2011 года посещаемость сайта dv.hh.ru составила около 130 000 (по данным LiveInternet), за месяц сайт просмотрели около миллиона пользователей. По числу размещенных на дальневосточном сайте HeadHunter вакансий, наиболее востребованными сотрудниками являются специалисты в сфере продаж, эксперты в сфере банков, инвестиций и лизинга, а также специалисты по информационным технологиям и телекоммуникациям.

«Уходящий год является плодотворным для нашей компании. Мы видим рост нашего бизнеса, а это в свою очередь говорит о положительной динамике на рынке труда Дальнего Востока в целом и его отдельных регионов. Предприятия Дальнего Востока предлагают различные вакансии, которые могут быть интересны, в том числе, жителям других регионов России. Но по-прежнему остается актуальным вопрос привлечения наиболее эффективных и профессиональных сотрудников. Со своей стороны мы готовы предложить работодателям набор инструментов для поиска и отбора самых талантливых кадров. В будущем году мы продолжим расширять спектр современных методов онлайн-рекрутмента и предлагать соискателям интересные вакансии от дальневосточных компаний», - рассказала Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж HeadHunter на Дальнем Востоке.

«Золотой Рог».