Дальневосточная энергетическая управляющая компания создает инфраструктуру для будущего развития региона

Получивший Стратегию развития до 2025 года Дальневосточный регион последовательно движется к заявленным стратегическим целям: качественно иной, более высокий уровень жизни населения и стабильное экономическое развитие Востока России. Планируется, что на смену государственным инвестициям должны прийти частные, но прежде государству необходимо сформировать энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру.

Над решением глобальной задачи опережающего развития электроэнергетического комплекса работает ОАО «ДВЭУК», которое на протяжении последних трех лет управляет основным потоком госинвестиций в «большую» энергетику ДФО.

Инвестиционная программа компании в период 2009-2011 годов составила 25 млрд рублей. Дальнейшие планы еще более амбициозны: в ближайшие четыре года в энергетическую инфраструктуру дальневосточных регионов планируется инвестировать свыше 100 млрд рублей.

Досье "ДК"

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) создано в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления рядом АО-энерго. В настоящий момент компания реализует 12 инвестиционных проектов, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Работу компании в рамках исполнения федеральных целевых программ координируют Правительство РФ, Минрегионразвития и Минэнерго России.

В 2011 году наиболее значительные капиталовложения – порядка 15 млрд рублей – пришлись на Якутию, где ведется строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй». Эта крупнейшая линия протяженностью 1500 км и мощностью подстанций 352 МВА предназначена для энергоснабжения объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и потребителей юго-запада региона. В перспективе проект, завершение которого планируется на 2014 г., решит задачи внешнего энергоснабжения близлежащих нефтегазоконденсатных, полиметаллических и золоторудных месторождений, а также создаст предпосылки для интеграции Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в ОЭС Востока. Это открывает новые перспективы для промышленного освоения якутских недр, и, что немаловажно, обеспечит для потребителей энерготарифы, позволяющие сформировать конкурентные производства.

Масштаб энергетических строек, которые сегодня ведутся в Якутии, и их оперативность впечатляют. Комментируя специально для «ДК» главные итоги уходящего года, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь ДЖУРКО отметил, что в Якутии всего за девять месяцев был поставлен под нагрузку участок линии длиной 150 км. Одновременно компания построила ПС 220/10 кВ при нефтеперекачивающей станции №13 трубопровода ВСТО и расширила действующую подстанцию в г. Олекминске. Ранее аналогичные работы велись годами.

– В основе наших достижений на территории Якутии, в первую очередь, лежит правильный выбор генподрядных организаций, как проектных, так и строительных. До 90% решений, принимаемых на начальном этапе проектирования, не требуют доработки и остаются неизменными, что ускоряет сроки реализации проекта, – рассказывает Игорь Джурко. – Вообще, уникальный опыт работы на якутской земле был получен нами еще во время строительства высоковольтной линии «Сунтар – Олекминск – НПС №14» протяженностью 315 километров. Ее мы построили за полтора года, то есть в два с лишним раза быстрее нормативных сроков. При этом нужно понимать, что климатические условия, в которых приходится работать, очень тяжелые: тайга, болота, вечная мерзлота, ограниченные периоды транспортировки грузов и короткий строительный сезон в целом. Но ДВЭУК реализует проекты в заявленные сроки благодаря своим ноу-хау – применению инновационных решений в части логистики и технологии строительства, разработанных совместно с подрядными организациями.

Большая работа проведена компанией и в других регионах Дальнего Востока. В октябре 2011 года поставлена под напряжение первая очередь подстанции 110/10 кВ «Северная» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область». К новой подстанции подведена кабельная линия электропередачи 110 кВ, проложенная на участке «ПС 220 кВ «Благовещенская» – ПС 110 кВ «Северная». Также завершена реконструкция городских подстанций 110/10 кВ «Портовая» и 110/35/10 кВ «Западная» для последующего присоединения запланированных к строительству двухцепной КЛ 110 кВ «Западная – Портовая» и подстанции 110 кВ «Деловой центр».

Строительство энергокольца областного центра ликвидирует дефицит трансформаторной мощности подстанций и пропускной способности изношенной и морально устаревшей сетевой инфраструктуры, обеспечит выдачу мощности Благовещенской ТЭЦ в электросети города. Этот проект не просто востребован сегодняшними запросами потребителей. Амурская область и Благовещенск планируют интенсивное развитие своей экономики, что требует надежного – с запасом мощностей – энергоснабжения.

Во Владивостоке завершается создание энергетической инфраструктуры о. Русского, где в 2012 году пройдет саммит глав государств – членов АТЭС. На данный момент построена распределительная сеть теплоснабжения делового центра саммита и Дальневосточного федерального университета. В октябре, как и годом ранее, ДВЭУК вошла в отопительный сезон на островной территории. В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию всех источников генерации (три мини-ТЭЦ общей мощностью 33,6 МВт и 134,13 Гкал/ч), распределительной сети электроснабжения и ряда объектов на материковой части. Благодаря запуску магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» уже с декабря 2011 года компания начнет перевод своих мини-ТЭЦ на газ.

Успехи не даются легко, отмечает Игорь Джурко. ДВЭУК способна ускорить работу на некоторых объектах, однако острая проблема выбора квалифицированных проектировщиков и дефицит подрядных организаций в Приморье, где ведутся масштабные работы по подготовке к саммиту, в определенной степени тормозят строительство.

– Еще одна проблема, с которой нам пришлось столкнуться, – длительный процесс передачи Министерством обороны своих земель в ведение региональной власти и муниципалитета. Для нас, как и для других заказчиков-застройщиков, это серьезное препятствие в оформлении необходимой документации на фоне жесткого графика работ. Но все проблемы решаемы, и нет сомнения в том, что энергообъекты саммита будут достроены в срок и в должном качестве, – отметил генеральный директор ДВЭУК.

Среди инвестиционных планов на 2012 год – начало проектирования и строительства в Магаданской области ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» (360 км) и ВЛ 35/110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на подстанцию 110/35 кВ (более 180 км). Эти линии обеспечат энергобезопасность Хасынского и Ольского районов, взамен изношенных сетей позволят использовать мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС для надежного энергоснабжения Магадана, а также создадут возможность для освоения месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции. Колыма связывает особые надежды с разработкой месторождений этой территории: запасы золота, содержащегося здесь, оцениваются как одни из крупнейших в мире. Помимо этого территория богата и другими полезными ископаемыми, разработка которых возможно лишь при условии, что государство поможет частным инвесторам с созданием здесь энергетической инфраструктуры.

В Камчатском крае ДВЭУК готова приступить к реализации социально значимого проекта по строительству ВЛ 220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск» протяженностью 415 км. Новая линия позволит закрыть крайне дорогостоящую дизельную генерацию, подключить к Центральному энергоузлу полуострова четыре других изолированных энергорайона.

Разрабатываемая в данный момент стратегия ДВЭУК направлена на то, чтобы уже в ближайшие годы компания могла использовать для строительства крупных сетевых проектов и объектов генерации в ДФО не только средства госбюджета.

– Мы не должны ждать, когда государство предоставит финансирование, поэтому планируем искать под те или иные проекты, необходимые для развития региона, внебюджетные источники, в том числе в рамках частно-государственного партнерства, – говорит Игорь Джурко.

Масштабы деятельности ДВЭУК по своей значимости, охвату территории и объемам инвестиций стоят в ряду крупнейших государственных проектов. Конечная цель работы компании – создание «кровеносной» системы всей экономики Дальневосточного региона.

Юрий Рогов, «Дальневосточный капитал» .