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Крупнейшая транспортная стройка России - железнодорожная линия Беркакит – Томмот – Нижний Бестях - подходит к завершению
В Якутии уложено последнее, «золотое» звено в железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Нижний Бестях. Это событие подводит черту в долгом и дорогостоящем проекте – строительство железнодорожной линии началось еще в 1985 году, а идея дотянуть стальную колею до столицы республики возникла еще в начале прошлого столетия.
Но прошедшая в присутствии Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА церемония открытия стала и отправной точкой для движения дальше. Новой железной дороге нужен мост через реку Лену, ее крайняя станция – Нижний Бестях – является начальным пунктом строительства магистрали на Магадан, а в еще более отдаленной перспективе – трансконтинентального пути на Аляску.
«Это самая северная железная дорога, которая будет частью общей сети нашего огромного Отечества. И это действительно колоссальное событие для жителей Якутии, для всех жителей нашей страны. Но самое главное, что мы сегодня должны сделать, это сказать «спасибо» всем, кто строил дорогу, – сказал президент, отдавая команду начать укладку последнего звена. – В условиях вечной мерзлоты, сложного российского климата вы довели эту работу до конца. Вы молодцы, вы заслужили самые лучшие похвалы, самые высокие слова. Но и это ещё не всё – нам обязательно нужно сделать так, чтобы соединить Якутск, пройти через Лену, чтобы всё было по-человечески».
Эти слова были приняты бурными аплодисментами. Именно этих слов ждали от президента жители Якутии, ведь по мере того, как дорога пробиралась на север, республика почти десять лет продвигала проект строительства мостового перехода, логично вписывающийся в формирующуюся транспортную инфраструктуру. Сегодня дорога подошла к противоположному от Якутска берегу Лены, поэтому, чтобы сесть в поезд на станции Нижний Бестях, жителям республиканской столицы нужно паромом летом и по автозимнику зимой переправиться через реку. Да и основная грузовая база тоже формируется на левом берегу – в Якутске планируется строительство многофунционального логистического комплекса, здесь будет сформирован якутский транспортный узел, который соединит новую железнодорожную магистраль, автодороги «Лена», «Колыма», «Вилюй», «Амга», якутский речной порт. Реализация этого проекта позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность для значительной территории республики и, по словам ее президента Егора БОРИСОВА, даст мощный импульс для освоения новых месторождений и создания производств, модернизации экономики, в которой и «заключается главный потенциал роста ее эффективности и конкурентоспособности».
«С приходом железной дороги в Нижний Бестях мы постараемся решить вопрос о её переходе через реку Лену до конца года», – пообещал министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН во время состоявшегося 15 ноября расширенного совещание по развитию транспортного комплекса республики и подчеркнул, что начало строительства перехода через Лену планируется уже на 2012 год.
Каким он будет – вопрос пока остается открытым. Республика все эти годы настаивает на том, что это должен быть совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. Это более дорогой, нежели тоннель, вариант, но в республиканском правительстве считают, что в условиях мерзлоты тоннельный переход – более неизвестное дело, и подвергать риску проект, за который так долго бьется Якутия, нельзя. Выбор варианта – за федеральным центром. При этом у обоих проектов достаточно сильные лоббисты.
Но если вернуться к Нижнему Бестяху, то сама станция окончательно будет сдана в эксплуатацию в 2013 году. Для завершения ряда инфраструктурных объектов новой дороги необходимо решить вопрос финансирования, которое было сокращено во время финансового кризиса на 15%. Эта тема также обсуждалась на совещании с министром транспорта. Общий объем финансирования первого пускового комплекса Амуро-Якутской железной дороги составил 49 млрд рублей.
Юрий Рогов, «Дальневосточный капитал» .
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