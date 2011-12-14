Анатолий ШАТАЕВ, председатель комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК: Нельзя делать ставку на один вид топлива

О перспективах развития энергетики региона рассказал председатель комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса Анатолий ШАТАЕВ.

– Анатолий Андреевич, экономика Хабаровского края в последние годы растет довольно интенсивно, особенно в сфере промышленного производства. Как формируется прогноз энергопотребления на ближайшие годы и в среднесрочной перспективе?

– Правительством Хабаровского края утверждена Стратегия социального и экономического развития края на период до 2025 года. В рамках Стратегии на территории края намечен к реализации большой пакет инвестиционных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы. Вот на основе энергопотребления планируемых к строительству объектов, с учетом сроков их реализации и формируются прогнозы потребности в энергоресурсах.

Следует отметить, что в энергосистеме Хабаровского края достаточно генерирующих мощностей, а развитая структура электросетевого хозяйства обеспечивает устойчивые электрические связи с Объединенной энергосистемой Востока, в том числе, с гидростанциями Амурской области.

ТЭЦ края ежегодно вырабатывают около 7,1 млрд кВт/ч электроэнергии. Полезный отпуск, не учитывающий внутрипроизводственное потребление и потери в сетях, составляет примерно 5,6 – 5,7 млрд кВт/ч. Ежегодный рост электропотребления до 2020 года прогнозируется на уровне 3,5-4%. Но это не означает, что экономика и социальная сфера будут прирастать также медленно. Сейчас многие предприятия и организации активно используют энергосберегающие технологии. А устанавливаемое в рамках модернизации экономики новое промышленное оборудование является менее энергозатратным.

– Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел уже испытывает дефицит электроэнергии. Как будет решаться эта проблема?

– В настоящее время электроснабжение Ванино-Советско-Гаванского энергорайона обеспечивается от двух источников – по ВЛ 220 кВ из Комсомольска-на-Амуре и Майской ГРЭС. Зимний максимум электрической мощности в данном энергорайоне составляет около 85 МВт, из них 61 МВт передается от г. Комсомольска-на-Амуре по одноцепной ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Ванино» через подстанцию «Ванино», а 24 МВт – от Майской ГРЭС. Майская ГРЭС – самая старая электростанция региона, отличается значительным износом генерирующего оборудования.

Для обеспечения возрастающих потребностей в электрической и тепловой энергии формируемого Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла и портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Советской Гавани начато строительство ТЭЦ, электрической мощностью на первом этапе 120 МВт, тепловой 200 Гкал/ч и строительство второй цепи ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Ванино». К концу 2013г. – началу 2014 года оба эти объекта должны быть введены в строй, что даст энергорайону дополнительно 200 МВт электрической мощности. Прирост мощности обеспечит покрытие ожидаемых потребностей с учетом роста грузооборота портов, который произойдет после окончания реконструкции участка железной дороги Комсомольск – Совгавань.

Строительство ТЭЦ позволит организовать централизованное теплоснабжение не только в Советской Гавани, но и в прилегающих населенных пунктах, выведя из эксплуатации все работающие на дорогостоящем мазуте коммунальные котельные, которых сейчас насчитывается больше 10.

Строящаяся ТЭЦ спроектирована по модульному типу, и поэтому при необходимости к 2018 году, когда начнет выходить на свои производственные мощности ПОЭЗ, можно будет без дополнительных издержек достроить еще модуль мощностью 120 МВт. А в случае реализации проекта БАМ-2 и значительного увеличения грузопотока, с которым связано портовое строительство, рост береговой переработки, производственные возможности ТЭЦ можно будет увеличить еще на 120 МВт, то есть развивать по мере необходимости, не создавая избыточных мощностей, увеличивающих себестоимость вырабатываемой энергии.

– В последние годы Хабаровский край ведет активную газификацию энергетических объектов. Не нарушит ли такая увлеченность газом формирование оптимального топливного баланса?

– В последние годы структура топливного баланса энерго-источников филиала «Хабаровская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» диверсифицирована. Увеличилось потребление природного газа, значительно сократилось потребление дорогостоящего мазута, снизились объемы потребления дальнепривозного угля. Сегодня в топливном балансе энергосистемы края уголь составляет около 54%, природный газ – 44%, остальное – мазут, который все больше становится резервным топливом. Такие пропорции, на мой взгляд, оптимальны, и изменять их вряд ли целесообразно.

В современной энергетике для обеспечения энергетической безопасности нельзя делать ставку только на один вид топлива, и газификация, проводимая в крае, не означает полного отказа от использования угля. Край заинтересован в развитии собственной базы угледобычи и угольной энергетики не меньше, чем в газификации.

Поэтому для ТЭЦ в Советской Гавани в качестве проектного топлива предусматривается уголь Ургальского месторождения. На предприятии «Ургалуголь» введены в строй новые добычные комплексы высокой производительности. Линия начала работать в начале октября 2011 года и к настоящему моменту показала рост производительности почти вдвое. Если раньше они выдавали на участках открытой добычи и в шахтах по 10-11 тыс. тонн в сутки, то сегодня показатели достигают 20-22 тыс. тонн. В этом году ожидается добыча угля в объеме 2,8 млн тонн.

А через несколько лет ургальское угледобывающее предприятие планирует нарастить объемы добычи до 6 млн тонн. Кстати, только подтвержденные запасы «Ургала» составляют 1,2 млрд тонн.

Следующий вопрос: качество добываемого угля Уральского месторождения. Уголь отличается высокой зольностью – до 35%. Хотя его калорийность также высока – она составляет в среднем 4300 ккал/кг. Для повышения качества добываемого на «Ургале» угля начато строительство обогатительной фабрики мощностью 5 млн тонн в год. К середине лета 2013 года она будет введена в эксплуатацию, и на ней начнется переработка сырья, которая позволит снизить показатели зольности до 20% и ниже, сделав уголь «Ургала» конкурентоспособным топливом.

– Правительство края требует от энергетиков снижения темпов роста тарифов на электрическую и тепловую энергию. Как эта злободневная проблема может быть решена?

– Для этого требуется масштабная замена устаревшего энергетического оборудования на современные высокоэффективные образцы, позволяющие снижать себестоимость энергопроизводства. Чтобы понять эффект, приведем пример: Майская ГРЭС на выработку 1 кВт/ч затрачивает около 800 грамм условного топлива, в среднем по энергетическим объектам Хабаровской энергосистемы этот показатель составляет 320 – 330 грамм, а на объектах, уже оснащенных современным оборудованием, расход значительно ниже среднего. Можете представить, какая экономия возникает, особенно если иметь в виду, что топливо занимает порой до 40% в цене производства энергии. А если прибавить к ней еще и газификацию большой и коммунальной энергетики, улучшение качества сырья по примеру «Ургальского угля», что само по себе влечет снижение объемов его потребления, сокращение затрат на ремонт оборудования, на захоронение отходов, то получим современную надежную генерацию, с низкой себестоимостью производства, дающей возможность сдерживать и даже снижать энерготарифы. К созданию такой энергосистемы стремится Хабаровский край.

– В регионе имеются населенные пункты, которые обеспечиваются электроэнергией от локальных энергоисточников. Как будет развиваться энергетика в данных населенных пунктах: за счет строительства ЛЭП или модернизации действующих локальных мощностей?

– В настоящее время потребности в электрической и тепловой энергии хозяйственного комплекса и населения края в основном обеспечиваются энергоисточниками хабаровской энергосистемы. Централизованным электроснабжением от энергосистемы края охвачены города и населенные пункты, в которых проживает около 95% населения края. Остальное – выработка локальных источников. Статистически это мало, но людям, которые живут в энергоизолированных населенных пунктах, общие показатели не интересны. Они хотят в полной мере реализовать свое право на надежное энергоснабжение, и не важно, какими методами это достигнуто. Наша задача – обеспечить локальные районы электричеством и теплом. Однако для нас главным является выбор наиболее эффективных решений для энергоснабжения конкретного населенного пункта. Сегодня, например, выпускается генерирующее оборудование, которое обеспечивает комбинированную выработку как электрической, так и тепловой энергии даже в малых объемах, начиная от 1 МВт. Их применение в зонах децентрализованного энергоснабжения существенно снизит затраты на энергопроизводство, сделает его надежным и избавит от необходимости строить линии электропередачи к небольшим таежным поселкам. С другой стороны, там, где это эффективнее, мы строим ЛЭП. Пример: завершается строительство 40-километровой линии электропередачи «Высокогорная – Кенада», которая обеспечит поселок Кенада централизованным электричеством от энергосистемы края, при этом будет выведена в резерв действующая дизельная электростанция.

Есть примеры и других подходов. В Николаевском районе, на побережье, пять населенных пунктов вместе потребляют в год 2 млн кВт/ч. Стоимость строительства к ним линий электропередачи оценивается в 700 млн рублей. Такие затраты никогда не окупятся и не позволят сделать более эффективной систему энергоснабжения этих населенных пунктов. Правительством края разработан проект перевода локальных котельных и ДЭС на сжиженный природный газ, производство которого обеспечивается со строительством комплекса по сжижению природного газа в Николаевске-на-Амуре. Решение о строительстве комплекса принято, и в следующем году начнется разработка проекта. Доставка сжиженного природного газа будет осуществляться автомобильным транспортом в населенные пункты, где топливо пройдет процедуру регазификации и поступит для использования в локальных котельных и ДЭС. Даже такая схема выгодна, поскольку в 2-3 раза снижает цену энергии, вырабатываемой из мазута, снимает необходимость применения программы Северного завоза.

Александр Николаев, «Дальневосточный капитал» .