Дальневосточные компании заботятся о сотрудниках

Одни считают сотрудников - винтиками единого организма под названием «бизнес», до желаний которых им нет дела, другие понимают, что их сотрудники нуждаются в уважении и поддержке. Узнать, как дальневосточные компании относятся к своим сотрудникам, решила служба исследований компании Headhunter.

Большинство компаний обеспечивают своих сотрудников комфортными условиями труда (75%) и моральной поддержкой (45%), то есть благами нематериальными, однако важными и нужными. 36% компаний мотивируют своих сотрудников, выплачивая им регулярные премии, 32% предоставляют своим сотрудникам социальные гарантии: страхуют, обеспечивают корпоративной мобильной связью, предоставляют корпоративный транспорт и пр. Тем не менее, как это ни прискорбно, по словам 9% HR-специалистов, руководство их компании не оказывает своим сотрудникам даже моральной поддержки.