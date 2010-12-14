"Сумотори" провел презентацию проекта большого дальневосточного автодрома

Технохолдинг «Сумотори» 10 декабря провел официальную презентацию проекта большого дальневосточного автодрома «Приморское кольцо» (Primring). Комплекс, состоящий из 9 трасс для проведения автогонок мирового уровня, будет построен напротив развязки Владивосток - Уссурийск - Находка. Земляные работы начнутся на объекте в апреле будущего года, а полностью подготовить автодром к проведению гонок планируется летом 2012-го, накануне прибытия во Владивосток гостей форума АТЭС. Строительство автодрома обойдется в 2 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из крупнейших частных инвестиционных проектов в Приморье.

На фото - макет будущего автодрома, сделанный инженерами архитектурного бюро Tilke.