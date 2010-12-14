www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Гастроном Центральный» стал лучшим в Артеме

14 Декабря 2010, 10:39 | Дальний Восток

Лучшее предприятие торговли, по мнению артемовцев, - магазин «Гастроном Центральный» ООО «Гранд». Свое предпочтение жители города выражали в рамках конкурса «Покупательские симпатии-2010», который прошел среди предприятий торговли, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Артемовского городского округа.

На территории Артемовского городского округа конкурс проводился уже в четвертый раз, организатором выступила администрация округа.

Свои симпатии к предприятиям торговли артемовцы выражали с 1 по 30 ноября. Согласно положению, участниками конкурса автоматически становились предприятия торговли, на которые поступали телефонные звонки, отзывы от граждан в отдел малого и среднего предпринимательства управления потребительского рынка администрации Артемовского городского округа.

«В течение месяца специалисты отдела принимали звонки и личные обращения граждан. Всего к нам поступил 291 отзыв на 76 предприятий торговли», - пояснила начальник отдела малого и среднего предпринимательства Елена СТАРЖИНСКАЯ. Наибольшее количество положительных отзывов набрали: магазин «Гастроном Центральный» (ООО «Гранд»), торговый центр «Юлия» (ООО «Влад») и торговый центр «Парус» (ООО «ДВ-Торг Артем»).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru