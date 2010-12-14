«Гастроном Центральный» стал лучшим в Артеме

Лучшее предприятие торговли, по мнению артемовцев, - магазин «Гастроном Центральный» ООО «Гранд». Свое предпочтение жители города выражали в рамках конкурса «Покупательские симпатии-2010», который прошел среди предприятий торговли, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Артемовского городского округа.

На территории Артемовского городского округа конкурс проводился уже в четвертый раз, организатором выступила администрация округа.

Свои симпатии к предприятиям торговли артемовцы выражали с 1 по 30 ноября. Согласно положению, участниками конкурса автоматически становились предприятия торговли, на которые поступали телефонные звонки, отзывы от граждан в отдел малого и среднего предпринимательства управления потребительского рынка администрации Артемовского городского округа.

«В течение месяца специалисты отдела принимали звонки и личные обращения граждан. Всего к нам поступил 291 отзыв на 76 предприятий торговли», - пояснила начальник отдела малого и среднего предпринимательства Елена СТАРЖИНСКАЯ. Наибольшее количество положительных отзывов набрали: магазин «Гастроном Центральный» (ООО «Гранд»), торговый центр «Юлия» (ООО «Влад») и торговый центр «Парус» (ООО «ДВ-Торг Артем»).