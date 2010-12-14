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Игорные зоны перенесут?

14 Декабря 2010, 10:38 | Дальний Восток

После стремительно принятого решения о ликвидации ростовской части игорной зоны «Азов-Сити» на рынке заговорили о том, что локация игорных резерваций может быть изменена. Согласно информации ФИНАМ.ру, одиозный закон об игорном бизнесе в ближайшее время может пополниться рядом новых кардинальных поправок.

Операторы азартной индустрии не на шутку оживились. Всем очевидно, что перенос зоны в предместья Анапы в разы или даже кратно повышает привлекательность зоны для инвесторов. Так как растет ее доступность для туристов. Но таким образом государство нарушило не только интересы инвесторов, но и собственный 10-летний мораторий, а также дезавуировало идею поддержки депрессивных районов. Если верить слухам, вполне вероятно, что силы, ответственные за глобальный проект «игорных резерваций», близки к решению об окончательном отказе от идеи неудавшегося эксперимента. Да, деньги мафии присутствуют, но Иркутск явно не Лас-Вегас, транспортная доступность Приморья не идет ни в какое сравнение с Невадой, а инфраструктура у нас даже хуже, чем в Штатах середины прошлого века.

По слухам, в правительстве обсуждается возможность возврата к плану размещения игорных зон в непосредственной близости от крупных городов, а победа российской заявки в ЧМ 2018 только укрепляет такие настроения... Благо, во всех остальных зонах, в отличие от «Азов-Сити», компенсировать никому не придется.

Автор: www.finam.ru
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