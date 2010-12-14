Первенство по количеству вакансий удерживают рабочие

Рекрутинговый портал Superjob.ru подготовил рейтинг наиболее популярных запросов на поиск персонала. В тройке лидеров - квалифицированные рабочие, менеджеры по продажам и инженеры. На четвертом месте разместились продавцы, дальше идут неквалифицированные рабочие и водители. За ними торговые представители, бухгалтеры и врачи.

Как и месяц назад, на десятой строке рейтинга региональные представители, а на одиннадцатой - программисты. Удерживают свою долю запросов на рынке труда и соответственно свои места в ТОП-20 секретари, менеджеры по работе с клиентами и медицинские представители. Такая же стабильность царит и на следующих строках рейтинга. На пятнадцатом месте педагоги, на шестнадцатом - юристы, на семнадцатом - мерчандайзеры.

Не изменились позиции в рейтинге у супервайзеров и менеджеров по закупкам. Покинули ТОП-20 менеджеры по маркетингу. На последней строке их заменили экономисты, спрос на которых составил 0,4% от совокупности вакансий, опубликованных в ноябре.