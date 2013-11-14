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Медь и никель Камчатки отдадут китайцам

14 Ноября 2013, 14:34 | Дальний Восток

Правительство России разрешило китайской компании купить блокпакет акций компании «Геотехнологии», владеющей месторождениями никеля, меди и кобальта на Камчатке.

По информации «Интерфакса», китайская компания «Цзилинь Хорок» намерена купить менее 25 процентов акций «Геотехнологий», но по уставу компании китайцы получат возможности блокпакета. Сейчас «Геотехнологии» владеют лицензиями на ряд месторождений никеля с совокупными запасами в 43 тысячи тонн, а запасы кобальта оцениваются в полторы тысячи тонн.

В настоящее время добыча цветных металлов на месторождениях не ведется, так как у «Геотехнологий» нет возможностей для инвестиций. Более того, как ранее сообщало ИА «Кам 24», у компании накопились большие долги перед фондом социального страхования, а также по зарплате и налогам.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Камчатка  недра  медь  акции  добыча  никель 



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