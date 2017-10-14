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Дальневосточный производитель авиатехники избавляется от американской начинки

14 Октября 2017, 09:47 | Дальний Восток

Саботаж США не позволяет продавать самолеты Sukhoi Superjet в целый ряд стран мира

Россия переоборудует авиасистемы для самолета SSJ-100 отечественными разработками, чтобы иметь возможность без согласия США осуществлять поставки в Иран, пишет деловая газета «Золотой Рог». Об это в интервью ТАСС рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее редакция «ПолитЭксперта» сообщала, что самолет Sukhoi Superjet 100 сталкивается с проблемами по поставкам самолетов в Иран, поскольку на нем установлено американское ПО. Руководство США опасается, что ближневосточная страна сможет выведать секреты производства американских авиационных систем, поэтому препятствует российскому экспорту. Такая ситуация не устраивает российское руководство, поэтому было принято решение по замене комплектующих из США, в том числе и ПО, на отечественные аналоги.

Мантуров сообщил, что самолет SSJ-100 российского производства на данный момент использует 50% отечественных систем и 50% зарубежных. В частности, противопожарные системы, вспомогательные силовые установки, гидравлика, электроснабжение, колеса и тормоза поставляются из США. Россия обладает необходимым технологическим заделом для производства авиационных систем, поэтому замена американских комплектующих является лишь вопросом времени.

Сейчас, к сожалению, РФ вынуждена ждать разрешения американского казначейства (OFAC) для поставки SSJ-100 в Иран. Министр отметил, что заявку в адрес ведомства США была подана еще в августе 2017 года, однако до сих пор ответ не получен. В завершение Мантуров добавил, что американская сторона специально старается затягивать сроки рассмотрения требований, чтобы сорвать сделку между двумя государствами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ssj  авионика  иран  США  мантуров  Суперджет  sukhoi superjet  трамп  санкции  министерство промышленности и торговли  авиапром 



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