В Спасске суд вынес приговор гражданину Узбекистана

Теперь он заплатит 20 тыс. рублей и будет выдворен из страны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Спасским районным судом гражданин Республики Узбекистан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, покушение на мелкое взяточничество, то есть на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящем от этого лица обстоятельствам, а также в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, находился на территории Российской Федерации более разрешенного срока пребывания, чем нарушил режим пребывания в Российской Федерации, выразившийся в уклонении от выезда из Российской Федерации, сообщили деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Фигурант дела, желая избежать последствий в виде привлечения его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, находясь в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Москва», решил дать взятку в виде денег полицейскому отдельной роты ППС полиции Линейного отдела МВД Российской Федерации на станции Уссурийск за не составление протокола об административном правонарушении.

За совершение заведомо незаконного бездействия сотрудником отдельной роты ППС полиции на станции Уссурийск фигурант дела передал должностному лицу взятку в размере 1500 рублей. Вместе с тем, довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде двадцати тысяч штрафа. Также ему назначено наказание в виде двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем официальной передачи иностранного гражданина представителю власти иностранного государства, на территорию которого данное лицо выдворяется.

В настоящее время приговор и постановление по делу об административном правонарушении вступили в законную силу, их исполнение поставлено на контроль в прокуратуре г.Спасска-Дальнего.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.