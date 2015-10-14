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Финансовое благополучие студентов в проектах ВТБ
Деньги – это ресурс, требующий грамотного управления. Как правильно соотнести свои доходы и расходы, как спланировать свой бюджет и просчитать финансовые риски? Какие банковские продукты могут быть доступны даже студентам?
Проект повышения финансовой грамотности учащихся стартовал в Хабаровске в начале октября. Первый мастер-класс экспертов группы ВТБ был посвящен правилам создания личного финансового плана и вариантам долгосрочного инвестирования и прошел для студентов Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭП). Подобные проекты работают и в других федеральных вузах Москвы, Екатеринбурга и Иркутска с 2013 года. Практические навыки и опыт, которыми эксперты ВТБ готовы поделиться с участниками семинаров, позволят сформировать восприятие группы ВТБ не только с точки зрения потребителя, но и партнера банка.
Владимир ХОТКИН, руководитель Службы по работе с акционерами банка ВТБ, отметил, что задача мастер-классов - не продавать банк ВТБ, а в первую очередь дать некоторые практические советы, которые пригодятся студентам в повседневной жизни и на работе. «По статистике, в РФ планированием своего бюджета занимается не более 40% людей, в тех же США – 90%. Знать, откуда деньги приходят и куда вы их тратите, в современных реалиях не просто норма, а необходимость. Подработка, стипендия, родительская помощь – из этих денег можно выделять определенные потоки за счет экономии, оптимизации, прогнозирования рисков и начинать управлять своими финансами. Начинать надо с малого».
Управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений ОРЛОВ напомнил студентам, что не лишним будет использовать и преимущества территориального расположения Дальнего Востока России: биржи в Нью-Йорке, Токио, Шанхае открываются, пока Москва спит, и есть 7 часов форы для принятия грамотных финансовых решений. Кроме того, близость Азиатско-Тихоокеанского региона дает массу возможностей для финансового развития.
Проект повышения финансовой грамотности студентов включает в себя серию мастер-классов, которые продолжатся в начале 2016 года. В рамках проекта предполагается провести три конкурсных задания для студентов: выгодное размещение ценных бумаг; торговля на бирже виртуальными деньгами; фундаментальная оценка экономической устойчивости определенной компании или субъекта. Для победителей и активных участников предусмотрены ценные подарки от банка, возможность проявить себя перед предполагаемым работодателем.
Сами студенты, как будущие работники финансового сектора, подобным мастер-классом оказались весьма заинтересованы, но реальным источником «актива» своих финансов большинство пока видит только займы у родителей. Большие надежды студенты возлагают на конкурсные задания в рамках проекта . «Даже если ничего не выиграем, это будет беспрецедентным опытом работы для нас», - говорят студенты.
Ксения ЕГОРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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