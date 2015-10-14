www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Финансовое благополучие студентов в проектах ВТБ

14 Октября 2015, 13:02 | Дальний Восток

Деньги – это ресурс, требующий грамотного управления. Как правильно соотнести свои доходы и расходы, как спланировать свой бюджет и просчитать финансовые риски? Какие банковские продукты могут быть доступны даже студентам?

Проект повышения финансовой грамотности учащихся стартовал в Хабаровске в начале октября. Первый мастер-класс экспертов группы ВТБ был посвящен правилам создания личного финансового плана и вариантам долгосрочного инвестирования и прошел для студентов Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭП). Подобные проекты работают и в других федеральных вузах Москвы, Екатеринбурга и Иркутска с 2013 года. Практические навыки и опыт, которыми эксперты ВТБ готовы поделиться с участниками семинаров, позволят сформировать восприятие группы ВТБ не только с точки зрения потребителя, но и партнера банка.

Владимир ХОТКИН, руководитель Службы по работе с акционерами банка ВТБ, отметил, что задача мастер-классов - не продавать банк ВТБ, а в первую очередь дать некоторые практические советы, которые пригодятся студентам в повседневной жизни и на работе. «По статистике, в РФ планированием своего бюджета занимается не более 40% людей, в тех же США – 90%. Знать, откуда деньги приходят и куда вы их тратите, в современных реалиях не просто норма, а необходимость. Подработка, стипендия, родительская помощь – из этих денег можно выделять определенные потоки за счет экономии, оптимизации, прогнозирования рисков и начинать управлять своими финансами. Начинать надо с малого».

Управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений ОРЛОВ напомнил студентам, что не лишним будет использовать и преимущества территориального расположения Дальнего Востока России: биржи в Нью-Йорке, Токио, Шанхае открываются, пока Москва спит, и есть 7 часов форы для принятия грамотных финансовых решений. Кроме того, близость Азиатско-Тихоокеанского региона дает массу возможностей для финансового развития. 

Проект повышения финансовой грамотности студентов включает в себя серию мастер-классов, которые продолжатся в начале 2016 года. В рамках проекта предполагается провести три конкурсных задания для студентов: выгодное размещение ценных бумаг; торговля на бирже виртуальными деньгами;  фундаментальная оценка экономической устойчивости определенной компании или субъекта. Для победителей и активных участников предусмотрены ценные подарки от банка, возможность проявить себя перед предполагаемым работодателем. 

Сами студенты, как будущие работники финансового сектора, подобным мастер-классом оказались весьма заинтересованы, но реальным источником «актива» своих финансов большинство  пока видит только займы у родителей. Большие надежды студенты возлагают на конкурсные задания в рамках проекта . «Даже если ничего не выиграем, это будет беспрецедентным опытом работы для нас», - говорят студенты.

Ксения ЕГОРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru