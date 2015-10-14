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Более 3000 рабочих мест предлагают украинцам в Приморье
Более трех тысяч вакансий предлагают работодатели Приморья гражданам Украины. При этом 506 рабочих мест предусматривают предоставление жилья в различных уголках Приморского края,
По данным департамента труда и социального развития Приморского края, с июня прошлого года специалисты центров занятости трудоустроили почти две тысячи украинцев. Большинство из них сегодня трудятся по рабочим специальностям в сельском хозяйстве и строительстве, на угольных предприятиях и рыбообрабатывающих производствах, транспорте и торговле. Около 500 человек, стоящих на учете в центрах занятости, имеют высшее образование. Специалисты помогли найти хорошую работу 26 инженерам, 40 работникам образования, 18 медицинским работникам.
Среди крупнейших организаций Приморья, принявших в свои коллективы выходцев из Украины, - «Дальзавод», «Варяг» и «Прогресс», шахтоуправление «Восточное» и горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», «Южморрыбфлот» и «Ратимир», Ливадийский и Находкинский судоремонтные заводы, сельхозпредприятие «Дальневосточное», «Тернейлес», «Ростелеком», «Михайловский бройлер» и другие.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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