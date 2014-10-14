На Дальнем Востоке завелись портовые прилипалы

Рыбным портам региона настоятельно «рекомендуют» взять на прокорм еще одного посредника

Дальневосточным рыбным портам пригрозили остановкой бизнеса по перевалке рыбопродукции, если они не возьмут в «долю» указанную государственным предприятием фирму. Подобные предложения помочь бизнесу «разобраться с проблемами» и намеки на «конструктивное сотрудничество» часто встречались в российской экономике лет 10-15 назад и в дальнейшем оборачивались громкими коррупционными и криминальными скандалами.

Похоже, что в этом случае государству придется внимательно присмотреться к ситуации, так как рычагом давления на бизнес является государственное имущество в виде причалов и гидротехнических сооружений, а войти в портовый бизнес с помощью этого давления желает некое ЗАО из Приморского края.

Лакомые стенки

История началась в начале августа 2014 г., когда ФГУП «Нацрыбресурс» без лишней огласки провело конкурс по выбору агента по управлению государственным имуществом. По итогам конкурса ФГУП «Нацрыбресурс» заключило «агентский договор» с неким ЗАО «Глобойл Терминал» из города Большой Камень, по которому все причальные сооружения в рыбных портах Приморья, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей передаются в ведение указанного посредника.

Здесь уместно напомнить, что в соответствии с действовавшим в 1990-х годах законодательством Российской Федерации морские причалы и сооружения в портах не подлежали приватизации, а остались в собственности государства и передавались соответствующим портам в долгосрочную аренду. Логика государства понятна: причальные стенки - это важное общенародное имущество и оно теоретически может потребоваться стране для каких-то стратегических целей. Собственником всех причалов в российских портах от имени РФ является Росимущество. В торговых портах за ним следит ФГУП «Росморпорт», в рыбных - ФГУП «Нацрыбресурс». Это указано в документах федеральных структур. Таким образом, правительство России уже создало коммерческое предприятие ФГУП «Нацрыбресурс», в уставе которого четко отражено, что цели и предмет деятельности предприятия - это «сдача в аренду закрепленного за предприятием имущества, контроль его сохранности, целевого использования, а также соблюдения арендатором условий договора аренды».

Казалось бы, прослойка между государственным ведомством и бизнесом уже создана, благо, она существует в форме ФГУП и 100% прибыли должно идти в бюджет. Однако теперь руководство ФГУП зачем-то привлекает еще одну «промокашку», из которой, по всей видимости, гораздо проще увести миллионы рублей мимо кармана государства.

Если изучить новоявленный агентский договор, то становится ясно, что его целью является якобы «оказание портовых услуг» самостоятельно, без участия существующих портов, с уплатой в пользу ЗАО агентского вознаграждения в размере 10% от платы, полученной по заключенным договорам. Естественно, ведь сдать в аренду причалы по закону «О морских портах» никому, кроме самого прилегающего к причалам порта, невозможно. Но это оказалось не препятствием для настоящих «специалистов»! Как любимый всеми герой Остап Бендер знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег», так и наши герои придумали «агентский договор», «самостоятельное использование причалов» и «совместную деятельность» с действующими портами.

На ВМРП положили глаз

Между тем эксперты считают, что сама перспектива заключения таких договоров на портовые услуги от имени ФГУП представляется весьма сомнительной. Без тыловой территории портов, ж/д путей, автотранспортной инфраструктуры, наличия электрических и других сетей, портальных кранов, складов, холодильников, соответствующих лицензий и квалифицированных сотрудников (а это все принадлежит именно портовым предприятиям) невозможно заниматься «портовым бизнесом» на узкой полосе земли вдоль причалов. Не случайно в 2008 году государство передало причалы ФГУП в оперативное ведение исключительно с целью контроля их надлежащего использования и сохранности и до прошедшего августа не помышляло о каком-либо «бизнесе». Кстати, крупнейшего в России распорядителя гидротехнических сооружений ФГУП «Росморпорт» и сейчас вполне устраивает сдача причалов портам в аренду, что означает неизменность взглядов государства на эффективный процесс управления своей собственностью. Как же реагируют предприятия, исторически связанные с перевалкой рыбопродукции, на внезапную смену «правил игры»?

Одним из первых в поле зрения нового распорядителя причалов, наряду с камчатскими и находкинскими портами, попало ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

Досье "Золотого Рога": ОАО «ВМРП» является самым крупным рыбным портом на Дальнем Востоке России и старейшим предприятием Приморского края (создано в 1938 году). Грузооборот порта в 2013 году составил 3351 тыс. тонн, налоговые поступления в 2013 году составили 550 млн рублей, в том числе 239 млн рублей в краевой и местный бюджеты. Численность трудового коллектива порта составляет 1564 человека, годовой фонд оплаты труда - 804 млн рублей.

«То, что мы в числе первых стали объектом интереса большекаменской фирмы, вполне объяснимо. Во-первых, наш порт - универсальный, работает далеко не только с рыбопродукцией, в которой наблюдается сезонность и объемы меняются год от года. Показатели предприятия стабильно растут уже 10 лет, растет прибыль, уровень зарплат, осуществляются долгосрочные инвестиции. Во-вторых, порт уже более двух лет не может перезаключить договор аренды причалов с ФГУП «Нацрыбресурс», - рассказывает представитель ОАО «ВМРП» Александр ШЕВЧЕНКО. - Когда у ряда предприятий Приморья в 2011 году истекли сроки договоров аренды, ФГУП выдвинуло ряд неприемлемых изменений в формулировки новых проектов договоров, ухудшающих положение арендаторов, и попыталось в разы поднять ставки аренды. Мы стали оспаривать это одностороннее решение сначала в переговорах, затем в суде. До сих пор, кстати, порт исправно платил по истекшему договору. На сегодня, согласно Федеральному закону от 08.11.2007 №261-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О морских портах в Российской Федерации…», существует установленный срок аренды (49 лет) и независимая оценка стоимости аренды, соответствующая ставкам в других портах Владивостока и уже согласованная Росимуществом и Росрыболоством. Наша позиция простая: мы предлагаем заключить договор согласно закону и экономической целесообразности, а затем мы будем работать и развивать предприятие. Это тоже непросто, кстати. Но нам не будут нужны льготы, ТОРы, господдержка Дальнему Востоку, о которой сейчас все говорят, нужно просто не мешать».

Как вас раздеть, придумайте сами

Пока стороны судятся, новое ЗАО активно начинает давить на бизнес. В распоряжение «Золотого Рога» попало письмо ЗАО «Глобойл Терминал» в адрес генерального директора ОАО «ВМРП». Вот выдержки этого документа.

«Среди договоров, возможных к заключению посредством агента, отсутствуют такие формы договоров, как аренда (субаренда и т.п. договоры, существенным условием которых является представление имущества во временное пользование за плату). <…> На наш взгляд, принимая во внимание принципиальное отсутствие желания у собственника сдать это имущество (причалы №44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Березовая, 25) в аренду кому бы то ни было и учитывая существующую судебную практику по аналогичным делам, перспективы этого дела весьма сомнительны», - сказано в письме. Непонятно, какие «принципы» имеет в виду автор, ведь Владивостокский филиал ФГУП «Нацрыбресурсы» находится на территории ОАО «ВМРП», и тем не менее порт даже не пригласили поучаствовать в «конкурсе» на управление причалами, на которых порт работает более 75 лет.

Перспективы дела, упомянутые в письме, - это и есть судебный иск портовиков с требованием заключить договор. Но предприниматели, желающие «поработать» с портовиками, уж очень не хотят, чтобы порт в суде отстаивал свои права.

«Ничего комментировать я не буду, - заявил «ЗР» по телефону директор ЗАО «Глобойл Терминал» Евгений ЧУДНЫЙ. - Приходите в офис, будем разговаривать». Однако назвать место офиса он отказался и более на звонки не отвечал. В офисе компании по адресу г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 24/2, над магазином «В-Лазер», мы нашли лишь закрытую дверь с вывеской. Кстати, по данным газеты «Коммерсантъ», данное предприятие убыточно и не может похвастаться «эффективными менеджерами».

Каким образом ФГУП и нанятый им агент будут оказывать стивидорные услуги по перевалке грузов и рыбопродукции, не знают и в самом ФГУП. Заместитель генерального директора по работе с Владивостокским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс» Виктор НИКИТЕНКО категорически отказался объяснить корреспонденту «ЗР», каким образом их предприятие и нанятый агент должны теперь «эффективно» использовать пирсы и причалы. Все наши попытки понять хоть приблизительный бизнес-план слившихся в экономическом экстазе государственного унитарного предприятия и коммерческой фирмы остались безрезультатными.

Похоже, никакого плана развития портов у новоявленных управленцев нет. Есть лишь огромное желание «завернуть» финансовые потоки, а цинизм ситуации в том, что схемы перераспределения должны придумать сами портовики. «Предлагаем вам перейти в конструктивное русло решения вопроса, для чего предлагаем прекратить судебные тяжбы и принять активное участие в поиске и обсуждении новых форм (не связанных с формой аренды) взаимодействия с ФГУП «Нацрыбресурс» посредством нашей компании. Ждем ваших конструктивных предложений», - сказано в письме директора ЗАО Евгения Чудного.

О художествах узнали

В распоряжении «Золотого Рога» есть письмо профсоюзного комитета в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству. В нем трудовой коллектив выражает протест намерениям подведомственного агентству предприятия отобрать причалы. «Если нам не объяснят, что происходит, сотрудникам придется выйти на митинг», - сказано в письме.

Похоже, что руководству ФГУП все же придется давать объяснения о «новаторстве», и возможно, не только главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ. Информация о «художествах» ФГУП дошла до руководства Росимущества и губернатора Приморского края. Ведь действия ФГУП «Нацрыбресурсы» наносят ущерб интересам государственного и местного бюджета. И всем нам будет интересно узнать, как согласовываются между собой курс нашей страны на поддержку Дальневосточного региона и, в частности, его рыбной промышленности, снижение административной и налоговой нагрузки, с одной стороны, и оставляющая после себя ощущение дежавю неприглядная картина того, что предприниматели порой бессильны против каких-то смычек административного ресурса и чьих-то бизнес- интересов.

«Золотой Рог» будет следить за ситуацией и направит официальный запрос в ФГУП «Нацрыбресурс».

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.