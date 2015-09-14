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Александр Галушка: подготовка ко второму Восточному экономическому форуму началась

14 Сентября 2015, 09:00 | Дальний Восток

Вопросы подготовки ко второму Восточному экономическому форуму поднимались на встрече Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Глава Минвостокразвития напомнил, что в соответствии с Указом Президента России ВЭФ проводится в ежегодном формате. Он отметил, что прошедший форум во Владивостоке собрал более 2 тысяч участников. В столицу Приморья приехали инвесторы из 34 стран, включая Японию, США, Германию, Францию, Республику Корея. Самой многочисленной стала делегация из Китая.

Одним из итогов Форума стало заключение более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей. Это, в том числе, и соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Амурский ГПЗ"-  Минвостокразвития и ПАО "Газпром" на сумму 710 млрд рублей, соглашение о финансировании АО "Русгидро" и ПАО "Банк ВТБ" суммой 85 млрд рублей и другие.

Трехдневный форум прошел как развернутая презентация системы территорий опережающего социально-экономического развития в ряде дальневосточных регионов, режима свободного порта в самом Владивостоке и других механизмов формирования благоприятного инвестиционного климата. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, целью форума являлось наиболее полное и наглядное представление новых возможностей ведения бизнеса на Дальнем Востоке, а также получения от инвесторов обратной связи для совершенствования системы развития макрорегиона.

Как подчеркнул Александр Галушка, основной позитивный результат форума был достигнут. Демонстрация усиления «восточного вектора» и активизации сотрудничества с зарубежными партнерами, прежде всего из стран АТР, прошла успешно. Он отметил, что подготовка к ВЭФ проходила в максимально короткие сроки. «Сейчас у нас есть время для более тщательной и детальной проработки второго форума. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами и экспертным сообществом и будем рады предложениям по составлению программы», – заявил Министр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: минвостокразвития  Галушка  вэф 



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