Вьетнамский бизнес зовут на Дальний Восток

В Москве прошла рабочая встреча представителей Минвостокразвития под руководством директора профильного Департамента Рустама Макарова и азиатских партнеров во главе с заместителем заведующего Экономическим отделом Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Фам Суан Дыонгом. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Во время двусторонних переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, перспективы взаимодействия в нефтяной сфере, социальной политики и трудовой миграции.

В соответствии с договоренностями на высшем уровне объем взаимной торговли намечено увеличить к 2020 г. до 10 млрд долл. США. В настоящее время во Вьетнаме реализуются около 100 проектов с российскими инвестициями на общую сумму около 2 млрд долл. (без учета СП «Вьетсовпетро», в рамках которого освоено 622,5 млн долл.). Прямые вьетнамские инвестиции в России составляют 430 млн долл. (нефтегазовая отрасль, легкая и пищевая промышленность, недвижимость, сфера услуг).

Значительный импульс контактам Приморья с городами и провинциями Вьетнама придала поездка Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга во Владивосток для участия в саммите АТЭС (сентябрь 2012 г.). По итогам визита во Вьетнам российской делегации в 2013 году была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проработке возможностей участия вьетнамского капитала в создании промышленных кластеров на Дальнем Востоке.

Вьетнамская сторона в целом готова к взаимодействию в этой сфере, однако рассчитывает на предоставление определенных налоговых льгот и преференций в иммиграционном режиме для граждан своей страны, которые будут привлекаться к работе на соответствующих предприятиях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.