В случае кризиса работодатели персонал жалеть не собираются

Большинство российских предприятий готово сокращать зарплаты и переводить персонал на неполный рабочий день в случае стагнации в экономике.

Во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов предприятия в первую очередь сокращали выпуск продукции и снижали издержки. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Института экономической политики (ИЭП). Соответствующий опрос ИЭП провел в июне 2012 года. Около 63% опрошенных предприятий сообщили, что готовы сокращать зарплаты, персонал и переходить на неполную рабочую неделю. 43% готовы сократить выпуск. Снижать цены намерены только 27%. Аналогичный опрос в ноябре 2008 года показывал, что 84% промышленных компаний собираются снижать издержки и сокращать выпуск.

«Золотой Рог».