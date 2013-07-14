На Дальнем Востоке будет развиваться рынок газомоторного топлива

ОАО "Газпром" будет развивать рынок газомоторного топлива на Дальнем Востоке, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.



"Правительством РФ принято постановление о том, что на каждой автозаправке теперь должен быть пункт по продаже газа (сжиженного и сжатого). Мы с регионами подписываем соответствующие соглашения. У тех регионов, которые участвуют в газификации, в том числе Дальний Восток, в соглашениях присутствует раздел развития рынка газомоторного топлива. "Газпром" обязуется реализовать сеть заправочных комплексов, регионы - активно газифицировать свой транспорт, приобретать автомобили, которые работают на газе", - сказал он.



Первая газозаправочная станция в ДФО будет построена в Петропавловске-Камчатском, ее строительство уже идет. В ближайшее время планируется начать строительство таких станций на Сахалине, передает ИНТЕРФАКС.



В.Маркелов сообщил, что "Газпром" подписал соглашения почти со всеми автопроизводителями в России по производству автомобилей, работающих на газе.



"Подписано соглашение с "РЖД" (РТС: RZHD). Принято решение об ускоренной газификации железнодорожного транспорта. Первый тепловоз в Екатеринбурге поехал на газе и уже продемонстрировал хорошие показатели по экономичности и тяговой мощности", - отметил В.Маркелов.



Аналогичные соглашения компания заключает сейчас с производителями сельхозтехники, в частности, подписаны соглашения с "Кировским тракторным заводом" и американской Caterpillar.



"Автомобильный газ скоро будет обычным явлением в стране, как, например, сейчас легковые автомобили ездят на дизтопливе, а раньше это было в диковинку", - отметил он.



По данным В.Маркелова, газомоторное топливо вдвое дешевле бензинов и дизтоплива. "При этом улучшается экологическая составляющая в крупных городах, ведь выбросов от такого топлива практически нет", - сказал он, отметив, что Россия отстает от рынка Юго-Восточной Азии, где уже давно активно занимаются газификацией транспорта.