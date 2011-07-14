Михаил Хазин: России предстоят тяжелые времена

«Нефть упадет в цене, а растущие объемы импорта и ЦБ РФ обеспечат полный развал реального сектора экономики»

Последние официальные данные о состоянии дел в российской экономике свидетельствуют о том, что страна пока еще держится только за счет экспорта энергоресурсов. В то же время рост инфляции в стране обеспечивает Центробанк и дорожающий импорт, рост объемов которого приводит к окончательному развалу реального сектора отечественной экономики. Об этом говорится в статье известного российского экономиста, президента компании «Неокон» Михаила Хазина.

Учитывая актуальность темы РИА «Новый Регион» приводит текст этой статьи, опубликованной ресурсом Worldcrisis.ru:

«Я много писал и пишу о том, что кризис в России совершенно не закончился, и некоторая иллюзия улучшения ситуация связана практически исключительно с ростом мировых цен на нефть. Как только эти цены упадут, а они точно упадут, по сценарию 2008 года, нас ждут крайне тяжелые испытания. Однако объяснить все это людям, которые не видят (или не хотят видеть) сложную структуру экономики, достаточно сложно, и по этой причине приходится искать более или менее простые (то есть такие, которые можно узнать напрямую, без использования сложных расчетов и моделей) параметры, демонстрирующие реальное состояние дел. Таковыми, например, является уровень мировых цен на нефть, обеспечивающих бездефицитный бюджет, или же отток капитала из страны.

И вот, выходит новая статистика, которую также можно использовать для демонстрации реального состояния дел в отечественной экономике. Федеральная таможенная служба России по итогам января-мая зафиксировала рекордный рост импорта: по сравнению с январем-маем 2010г. этот показатель вырос почти на 50% и составил $114 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС. Что это значит с точки зрения экономики – что эти 114 миллиардов (долларов, напомним, в рублях это уже триллионы) не получили российские производители. То есть не заплатили зарплаты, не выплатили налоги (правда, заплатили таможенные платежи), не обеспечили заказами смежников... В общем, лишили экономику колоссального объема средств, которые из бюджета никак не компенсируешь, слишком велик объем... Не удивительно, что денег в бюджете нет, о чем криком кричит Кудрин.

Впрочем, продолжим анализ статистики. Увеличение стоимости российского импорта в мае, отмечает таможня, было обусловлено как ростом физического объема (+26,5%), так и ростом средних цен импортируемых товаров (+12,2%) по сравнению с маем прошлого года. При этом довольно ощутимо вырос как объем импорта из стран дальнего зарубежья (на 48,8% – до $96,7 млрд), так и объем импорта из стран СНГ (на 48% – до $17,3 млрд). Из стран дальнего зарубежья основная доля импорта пришлась на машины и оборудование – 48,2% по сравнению с 43,2% годом ранее. В товарной структуре импорта из стран СНГ доля машин и оборудования составила 34,1% против 25,2% в мае прошлого года.

Очень интересно... Цены-то почему растут? Ведь наш Центробанк так отчаянно борется с отечественным производителем, повышает курс рубля, чтобы дешевым импортом «сбить» инфляцию, а вместо этого, что мы имеем? А имеем естественную реакцию западного производителя: поскольку конкуренция со стороны российского производителя отсутствует, а технологическая зависимость российской экономики от импорта увеличивается – глупо отказываться от прибыли, которую на этом можно получить.

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что вырос не только импорт, но и экспорт: за первые пять месяцев года – до $202,3 млрд (+28,5%). Правда, если объем импорта вырос за счет физического объема, то объем экспорта увеличился по большей части за счет роста средних экспортных цен (+35,5% по сравнению с маем прошлого года). Иными словами, если цены на нефть упадут, то доходы от экспорта сильно упадут, а вот расходы на импорт практически не сократятся. Ну и, естественно, после распада СССР, основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары (их удельный вес в структуре экспорта составил 72,9%). В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-мае доля топливно-энергетических товаров составила 62% от всего экспорта в эти страны (+11% по сравнению с прошлым годом). Иными словами, зависимость российской экономики от нефти все время растет.

В общем, неутешительная картинка, ничего не скажешь... Но она достаточно четко демонстрирует реальное состояние дел. Россия, после разрушения советской системы разделения труда, начала вхождение в западную систему разделения труда. Если бы во главе нашей страны оказались бы квалифицированные и адекватные люди, этот процесс можно было бы провести куда более успешно, чем он получился на практике. Но сегодня мы жестко расплачиваемся за безграмотность и продажность либерал-реформаторов, которые вполне целенаправленно разрушали российскую промышленность в 1990-е годы.

При этом самое удивительное состоит в том, что это разрушение продолжается и по сей день. Я уже писал о том, что денежная политика Центробанка (который возглавляют те же лидеры «реформ» начала 90-х, министры, замминистры и помощники в правительстве Гайдара), направленная на снижение инфляции, не только не дает обещанного результата, реальная инфляция никак не ниже 15%, но и разрушает остатки промышленности. Налоговая политика уничтожает малый и средний бизнес, основу экономики все больше и больше составляют чисто спекулятивные операции и распределение бюджетных денег с крайне низкой эффективностью. Но поскольку доходы от нефти растут, то объем этих денег позволяет создавать иллюзию эффективности и роста экономики.

Разумеется, и тут не обошлось без обмана и передергиваний. В частности, инфляция существенно занижается, как следствие, увеличивается и показатель ВВП. При этом рост цен вызван не только увеличением транзакционых издержек, роста тарифов естественных монополий и увеличением монополизма.

Как мы видим из статистики, внутренние цены растут и из-за повышения цен на технологически необходимый импорт, доля которого в потреблении отечественной экономики все время растет.

В реальности, получается, что рост ВВП существенно меньше официальных данных, и это, напомню, на фоне роста мировых цен на нефть. Но они, судя по всему, свой быстрый рост уже прекратили. И что покажет статистика за летние месяцы? А ну как цены на нефть к осени начнут падать? Во всяком случае, сильно расти они уж точно больше не смогут.

Вот такая получается невеселая картинка. Причем, что характерно, все перечисленные параметры (и рост импорта, и рост оттока капитала, и параметры бюджета) показывают один и тот же диагноз – достаточно быстрое ухудшение реального состояния дел в нашей экономики. А весь позитив, который нам демонстрируют, либо носит локальный характер, либо – основан на очевидно фальсифицированной статистике. При этом, что характерно, такой результат получается всегда, когда российской экономикой руководят «либерал-реформаторы». Что наводит на определенные размышления, вы не находите?», – заключает Михаил Хазин.