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Во Владивостоке прошел 17-й региональный конкурс "Торговая марка года-2018"

14 Июня 2019, 10:23 | Дальний Восток

Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта.

Номинации конкурса:

  1. Сила бренда
  2. Лучшее профессиональное решение торговой марки
  3. Популярность торговой марки «Народная марка»
  4. Региональный бренд
  5. Популярный бренд
  6. Инновационный бренд
  7. Социально-ответственный бренд
  8. Детский бренд
  9. Зеленая марка
  10. Живой продукт
  11. Экологичная марка
  12. Активное продвижение здорового образа жизни

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: конкурс  торговая марка 



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