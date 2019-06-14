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Во Владивосток прошел 17-й региональный конкурс "Торговая марка года-2018"
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта.
Номинации конкурса:
- Сила бренда
- Лучшее профессиональное решение торговой марки
- Популярность торговой марки «Народная марка»
- Региональный бренд
- Популярный бренд
- Инновационный бренд
- Социально-ответственный бренд
- Детский бренд
- Зеленая марка
- Живой продукт
- Экологичная марка
- Активное продвижение здорового образа жизни
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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