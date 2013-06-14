Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и ОАО "Газпром" подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев и Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Подписание Соглашения состоялось в Москве.

Главной целью подписанного документа является обеспечение благоприятных условий для социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и реализации Восточной газовой программы.

В качестве приоритетного направления деятельности определено, в частности, обеспечение необходимого для рынка уровня добычи углеводородного сырья в ДФО, исходя из принципа первоочередного обеспечения российских потребителей. Еще одной важной сферой сотрудничества станет разработка и внедрение инноваций в области разведки, добычи, подготовки и переработки нефти и газа, включая попутный газ.

Особое внимание в Соглашении уделяется вопросам экологической безопасности реализуемых на территории ДФО проектов и проведению природоохранных мероприятий.

Министерство будет оказывать содействие «Газпрому» в реализации проектов по добыче, транспортировке, переработке газа и газоснабжению потребителей на территории ДФО, включая создание благоприятного инвестиционного климата.

В свою очередь компания продолжит работу по созданию центров газодобычи на территории ДФО — в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и в Камчатском крае. Вместе с созданием центров газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа. Компания продолжит газификацию регионов ДФО с учетом перспектив экономического развития и газопотребления.

В соответствии с Соглашением, стороны примут участие в развитии транспортной и коммуникационной сетей в районах деятельности компании на территории ДФО, а также в проектах по строительству объектов социальной сферы. Кроме того, «Газпром» предоставит студентам, обучающимся на территории ДФО, возможность участия в конкурсе на получение именных стипендий по специальностям, востребованным в дочерних обществах компании. Специалистам, имеющим профильное образование, компания в приоритетном порядке окажет содействие в трудоустройстве.

Соглашение действует до конца 2018 года, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

