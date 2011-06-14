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Законодательные новации не увеличат приток венчурных инвестиций в Россию
Правительство передало в Госдуму четыре разработанных в Минэкономразвития законопроекта о новых формах юрлиц в России. Два предлагаемых типа юрлиц - инвестиционное товарищество и хозяйственное партнерство - предназначены прежде всего для инновационного бизнеса.
Сегодня в России нет организационно-правовых форм, комфортных для венчурных инвесторов. Но введение новых типов компаний не вызовет притока венчурных инвестиций в Россию, считает член совета директоров фонда «Сколково», управляющий парнер фонда Almaz Capital Partners Александр ГАЛИЦКИЙ.
Идея новых типов компаний для венчурного бизнеса назрела, считает гендиректор «фабрики стартапов» «Главстарт» Аркадий МОРЕЙНИС. Создавать венчурную компанию в форме российского ООО очень неудобно. При этом любой инвестор, чтобы защитить свои интересы, настаивает на контрольном пакете - у владельцев неконтрольных практически нет рычагов влияния. Впрочем, прогнозирует Морейнис, новые законопроекты реально заработают лишь через 2-3 года. И в процессе думских слушаний они могут сильно измениться.
Новые типы компаний - это хорошая идея, заявил «Маркеру» Александр Галицкий. Но, по его мнению, эта новация не вызовет притока венчурных инвестиций в Россию. Международные фонды интересуются в России прежде всего проектами, способными в перспективе выйти на международный рынок - российский для них слишком мал. При этом чтобы избежать двойного налогообложения, компании создаются в таких юрисдикциях, как Каймановы острова, Британские Виргинские острова или Люксембург, а вовсе не в России.
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