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Срок получения доходов от проекта "Сахалин-2" продлен до 31 декабря 2017 года

14 Мая 2014, 18:18 | Дальний Восток

Правительство России продлило срок получения доходов от реализации соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-2" до 2018 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение было подготовлено Минэнерго. Оно вносит изменения в распоряжение правительства от 6 сентября 2011 года, и  продляет срок действия его положений до 31 декабря 2017 года в связи с тем, что разработка Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина не вышла на проектную мощность.

В соответствии с Восточной газовой программой, ресурсы Киринского газоконденсатного месторождения должны направляться на газификацию потребителей Дальнего Востока.  В октябре 2013 года ОАО «Газпром» приступило к добыче природного газа на Киринском месторождении. Но месторождение до сих пор эксплуатируются в опытно-промышленном режиме, так как при его разработке впервые в отечественной практике применяются подводные добычные комплексы.

Распоряжением правительства Минэнерго России поручается пролонгировать до указанного срока договор с ОАО «Газпром» об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в рамках проекта «Сахалин-2».

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: Сахалин-2  газпром  Киринское месторождение 



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