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Срок получения доходов от проекта "Сахалин-2" продлен до 31 декабря 2017 года
Правительство России продлило срок получения доходов от реализации соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-2" до 2018 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Соответствующее распоряжение было подготовлено Минэнерго. Оно вносит изменения в распоряжение правительства от 6 сентября 2011 года, и продляет срок действия его положений до 31 декабря 2017 года в связи с тем, что разработка Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина не вышла на проектную мощность.
В соответствии с Восточной газовой программой, ресурсы Киринского газоконденсатного месторождения должны направляться на газификацию потребителей Дальнего Востока. В октябре 2013 года ОАО «Газпром» приступило к добыче природного газа на Киринском месторождении. Но месторождение до сих пор эксплуатируются в опытно-промышленном режиме, так как при его разработке впервые в отечественной практике применяются подводные добычные комплексы.
Распоряжением правительства Минэнерго России поручается пролонгировать до указанного срока договор с ОАО «Газпром» об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в рамках проекта «Сахалин-2».
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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