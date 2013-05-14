Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный бизнес устал "тащить" на себе праздники
В 2013 году на праздники в России пришлось целых 28 дней. Майские каникулы с небольшим рабочим перерывом растянулись на 9 дней. За каждый, по подсчетам Министерства труда и социальной защиты, федеральная казна не досчитается от 12 до 14 млрд рублей. Потери несет и региональная экономика. «ЗР» поинтересовался у предпринимателей, как влияют на бизнес растянувшиеся весенние выходные.
Владимир ОГНЕВ, директор агентства интернет-маркетинга ООО «Адвантика»:
- Статистика свидетельствует, что после отпуска и длительных выходных человек работает хуже всего, потому что выбивается из рабочей колеи. Вследствие этого производительность сотрудников многих предприятий и компаний снижается вдвое. В возрастающем количестве праздничных дней нет позитива для бизнеса и экономики. Я полагаю, что нам следовало бы равняться на опыт тех развитых стран, которые идут по пути сокращения количества выходных. Так, в США это делают за счет коротких отпусков. Кстати, американцы отдыхают за счет работодателя всего 14 дней, и то после того, как отработают на предприятии три года. Зато люди привыкают к стабильному рабочему циклу. Важно отметить, что в связи с праздниками наши арендодатели не пересчитывают плату за аренду помещения, хотя по факту оно в эти дни не эксплуатируется и прибыли не приносит.
Андрей НИКОНОВ, председатель НКО «Дальневосточная ассоциация такси»:
- В отличие от зимних выходных длинные праздничные дни весной негативно отражаются на таксомоторном бизнесе. Жители преимущественно садятся на личные автомобили и выезжают за город. Поскольку потенциальных клиентов в этот период становится меньше, то и объем перевозок значительно сокращается вместе с уровнем прибыли. В то же время ежемесячные платежи за телефон и услуги ЖКХ не уменьшатся. Возможно, такие выходные выгодны московским депутатам, которые планируют поездки в Европу, а наши водители говорят, что лучше бы поработали в эти дни.
Наталья ПОРОХОВА, генеральный директор агентства недвижимости ООО «Деловой партнер»:
- Такое количество выходных отрицательно влияет на активность тех компаний, которые работают в сфере услуг. Мы работаем с недвижимостью и должны иметь возможность предоставить клиентам услугу тогда, когда они готовы ее получить. А выходит, что риэлторы отдыхают вместе со всеми. Лучше бы оставили по два дня праздничных выходных, как было раньше.
Александр ТИШУТИН, гендиректор ООО «Дальвестор плюс»:
- В больших количествах праздничные дни и выходные не идут на пользу ни бизнесу, ни людям, особенно тем, кто злоупотребляет алкоголем. В это время на предприятиях останавливается производство. К тому же приходится увеличивать накладные расходы, пересматривать рабочие графики. Разумеется, людей нельзя лишать отдыха и выходных, но можно эти дни равномерно распределить на весь год.
Андрей СУХОРУКОВ, генеральный директор группы производственных компаний «Фабрика быстрой символики»:
- Экономика любого предприятия рассчитывается в среднем на 21 рабочий день в месяц. За это время предприятие должно произвести продукт с добавочной стоимостью. При этом по закону работодатель обязан выплатить сотрудникам заработную плату независимо от количества рабочих дней. В данном случае работают люди на неделю меньше, а в это время предприятие несет убытки. Чтобы их избежать, предприятие вынуждено просить человека работать в выходные и праздники за двойную плату. Однако плата за аренду и коммунальные блага за период выходных не уменьшается. В итоге предпринимателям зачастую приходится вкладывать упущенную прибыть в себестоимость производимого продукта. Выходит, страдает конечный потребитель услуг.
В следующем году майские и новогодние праздники россиянам укоротят - Минтруда уже подготовило соответствующий проект постановления правительства России «О переносе выходных дней в 2014 году». Согласно документу, первомайские каникулы продлятся четыре дня - с 1 по 4 мая, а приуроченные ко Дню Победы выходные - с 9 по 11 мая. За счет двойных выходных 4 и 5 января планируется сделать выходными 2 мая и 13 июня следующего года. Дополнительный же выходной с 23 февраля перенесут на 3 ноября.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморский Трамп
Баре против того, что холопы отдыхают? Неудивительно. . .