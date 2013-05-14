Дальневосточный бизнес устал "тащить" на себе праздники

В 2013 году на праздники в России пришлось целых 28 дней. Майские каникулы с небольшим рабочим перерывом растянулись на 9 дней. За каждый, по подсчетам Министерства труда и социальной защиты, федеральная казна не досчитается от 12 до 14 млрд рублей. Потери несет и региональная экономика. «ЗР» поинтересовался у предпринимателей, как влияют на бизнес растянувшиеся весенние выходные.

Владимир ОГНЕВ, директор агентства интернет-маркетинга ООО «Адвантика»:

- Статистика свидетельствует, что после отпуска и длительных выходных человек работает хуже всего, потому что выбивается из рабочей колеи. Вследствие этого производительность сотрудников многих предприятий и компаний снижается вдвое. В возрастающем количестве праздничных дней нет позитива для бизнеса и экономики. Я полагаю, что нам следовало бы равняться на опыт тех развитых стран, которые идут по пути сокращения количества выходных. Так, в США это делают за счет коротких отпусков. Кстати, американцы отдыхают за счет работодателя всего 14 дней, и то после того, как отработают на предприятии три года. Зато люди привыкают к стабильному рабочему циклу. Важно отметить, что в связи с праздниками наши арендодатели не пересчитывают плату за аренду помещения, хотя по факту оно в эти дни не эксплуатируется и прибыли не приносит.

Андрей НИКОНОВ, председатель НКО «Дальневосточная ассоциация такси»:

- В отличие от зимних выходных длинные праздничные дни весной негативно отражаются на таксомоторном бизнесе. Жители преимущественно садятся на личные автомобили и выезжают за город. Поскольку потенциальных клиентов в этот период становится меньше, то и объем перевозок значительно сокращается вместе с уровнем прибыли. В то же время ежемесячные платежи за телефон и услуги ЖКХ не уменьшатся. Возможно, такие выходные выгодны московским депутатам, которые планируют поездки в Европу, а наши водители говорят, что лучше бы поработали в эти дни.

Наталья ПОРОХОВА, генеральный директор агентства недвижимости ООО «Деловой партнер»:

- Такое количество выходных отрицательно влияет на активность тех компаний, которые работают в сфере услуг. Мы работаем с недвижимостью и должны иметь возможность предоставить клиентам услугу тогда, когда они готовы ее получить. А выходит, что риэлторы отдыхают вместе со всеми. Лучше бы оставили по два дня праздничных выходных, как было раньше.

Александр ТИШУТИН, гендиректор ООО «Дальвестор плюс»:

- В больших количествах праздничные дни и выходные не идут на пользу ни бизнесу, ни людям, особенно тем, кто злоупотребляет алкоголем. В это время на предприятиях останавливается производство. К тому же приходится увеличивать накладные расходы, пересматривать рабочие графики. Разумеется, людей нельзя лишать отдыха и выходных, но можно эти дни равномерно распределить на весь год.

Андрей СУХОРУКОВ, генеральный директор группы производственных компаний «Фабрика быстрой символики»:

- Экономика любого предприятия рассчитывается в среднем на 21 рабочий день в месяц. За это время предприятие должно произвести продукт с добавочной стоимостью. При этом по закону работодатель обязан выплатить сотрудникам заработную плату независимо от количества рабочих дней. В данном случае работают люди на неделю меньше, а в это время предприятие несет убытки. Чтобы их избежать, предприятие вынуждено просить человека работать в выходные и праздники за двойную плату. Однако плата за аренду и коммунальные блага за период выходных не уменьшается. В итоге предпринимателям зачастую приходится вкладывать упущенную прибыть в себестоимость производимого продукта. Выходит, страдает конечный потребитель услуг.

В следующем году майские и новогодние праздники россиянам укоротят - Минтруда уже подготовило соответствующий проект постановления правительства России «О переносе выходных дней в 2014 году». Согласно документу, первомайские каникулы продлятся четыре дня - с 1 по 4 мая, а приуроченные ко Дню Победы выходные - с 9 по 11 мая. За счет двойных выходных 4 и 5 января планируется сделать выходными 2 мая и 13 июня следующего года. Дополнительный же выходной с 23 февраля перенесут на 3 ноября.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.