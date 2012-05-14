Экс-чиновника Росрыболовства подозревают в хищении 1 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. Бывший чиновник Росрыболовства подозревается в организации хищения свыше 283 млн рублей, проверяется информация о хищении еще 800 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ.

По информации ведомства, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно со Счетной палатой РФ выявлено хищение бюджетных средств в размере более 283 млн рублей, выделенных Федеральным агентством по рыболовству на строительство Дальневосточного научно-исследовательского флота.

В организации хищения подозревается один из бывших чиновников Росрыболовства, «который в 2007 году поспособствовал заключению государственного контракта с подконтрольной ему коммерческой структурой на достройку научно-исследовательского судна».

«После окончания работ на счет фирмы – подрядчика было переведено более 283 млн рублей. Вместе с тем работы оказались фактически не выполнены, а документы, подтверждающие исполнение контракта, сфальсифицированы», – говорится в сообщении ГУЭБ МВД РФ.

Деньги со счета подрядчика были переведены на счета фирм-однодневок. Чиновник из Росрыболовства уволился и впоследствии стал одним из руководителей вышеуказанной фирмы – подрядчика, отметили в ведомстве.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Правоохранители проверяют информацию о возможных хищениях около 800 млн рублей по аналогичным государственным контрактам, заключенным Росрыболовством.

«Новый Регион»



