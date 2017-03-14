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Сеть мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE дотянулась до Камчатки
Компания «МегаФон» начала оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE в Камчатском крае. Теперь на Земле вулканов доступен высокоскоростной 4G-интернет от оператора на скорости до 100 Мбит/с. Возможность запустить здесь сеть 4G+/LTE появилась после перевода магистрального канала оператора со спутника на оптоволоконную линию (ВОЛС), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«МегаФон» расширяет сеть мобильной высокоскоростной передачи данных 4G+/LTE на Дальнем Востоке. Теперь услуги мобильной связи четвертого поколения стали доступны в Камчатском крае, уникальном регионе, месте притяжения туристов со всего света. Первым городом, где оператор развернул сеть 4G+/LTE, стал Елизово. В скором времени 4G-интернет появится в столице региона Петропавловске-Камчатском.
Обеспечить 4G-скорости мобильного интернета в сети «МегаФон» на Камчатке оператору позволил перевод магистрального канала со спутниковой трансмиссии на волоконно-оптическую линию (ВОЛС), в результате чего пропускная способность канала значительно выросла. За первую неделю после этого дата-трафик в сети «МегаФон» на Камчатке увеличился на 20%. Клиенты оператора стали больше смотреть видео онлайн – рост трафика потокового видео вырос на 40%. На 15% увеличился объем скачанных из сети файлов.
«До этого момента скоростные возможности мобильного интернета в нашем регионе по объективным причинам были сильно ограничены, - отмечает директор Камчатского регионального отделения компании «МегаФон» Анна Белкина. – При этом мы видим, что услуга очень востребована нашими клиентами. Многие из них пользуются смартфонами, планшетами, поддерживающими стандарт LTE, но до последнего времени не могли задействовать весь потенциал этих устройств. Мы начали заранее готовить инфраструктуру к приходу ВОЛС на полуостров, и это дало нам возможность оперативно развернуть сеть 4G+/LTE в регионе».
Высокие скорости 4G-интернета дают возможность за считанные минуты скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, играть в онлайн-игры, а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте, где есть покрытие оператора.
Для работы в сети 4G+/ LTE достаточно устройства, поддерживающего эту технологию, и наличия USIM-карты. Большой ассортимент смартфонов, планшетов, модемов и роутеров с поддержкой LTE представлен в салонах связи оператора.
На сегодняшний день сеть 4G+/LTE «МегаФон» включает в себя более 26,7 тыс. базовых станций и охватывает 82 региона России. 4G-интернет доступен более чем в 1000 городах страны, в том числе во всех 15 мегаполисах с населением более 1 млн человек. В 28 регионах России развернута сеть LTE-Advanced. В зоне покрытия сети 4G+/LTE проживает более 65% населения страны.
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