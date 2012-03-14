ДЭК продаст ФСК ЕЭС 100% Дальневосточной распредкомпании

Совет директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, подконтрольно ОАО «РАО ЭС Востока») одобрил продажу ОАО «ФСК ЕЭС» (РТС: 100% акций подкон-трольного ДЭК ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). 100% акций ДРСК планируется продать за 19,3 млрд рублей.

Вырученные ДЭК от продажи акций денежные средства будут использованы для финансирования ряда инвестиционных проектов: строительства Уссурийской ТЭЦ (Приморский край), первой очереди Якутской ГРЭС-2 (Якутия), ТЭЦ в г.Советская Гавань (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область).