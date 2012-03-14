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Восточный Порт увеличил грузооборот на 16,1%

14 Марта 2012, 18:52 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. В феврале через причалы ОАО «Восточный Порт» прошел 1 млн 316,5 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. По отношению к аналогичному периоду 2011 года грузооборот вырост на 16,1%, сообщила ZRPRESS.Ru Ольга Кузьмина, начальник ОСОР ОАО "Восточный Порт".

За два месяца 2012 года компанией обработано 2 млн 645,2 тыс. тонн грузов, что на 12% больше показателей прошлого года.

В феврале Универсальный производственно-перегрузочный комплекс обработал 222,2 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. В сравнении с февралем прошлого года грузооборот увеличился на 47%. За два месяца комплекс обработал 463,9 тыс. тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 43%.

Специализированный Угольный комплекс в феврале обработал 1094,3 тыс. тонн угля. В сравнении с февралем прошлого года грузооборот увеличился на 11%. За два месяца комплексом обработано 2 млн 181,3 тыс. тонн угля. Рост грузооборота к аналогичному периоду 2011 года составил 7%.

Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кузбасса. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 98% от всего грузооборота компании, 1,8% приходится на каботажный уголь и около 0,2% на прочие грузы. В структуру ОАО «Восточный Порт» входит Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает почти 98,9%. Общая мощность перевалки ОАО «Восточный Порт» – 16,5 млн. т. в год. В активах компании собственный портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс. т.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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