Дальневосточные предприятия ОПК: оборонку придавило заказом

Российская Федерация потратит до 2020 года почти 23 трлн рублей на оборону. О выделении 20 трлн на государственный оборонный заказ было известно, а о дополнительных «почти 3 трлн рублей», предназначенных на техническую модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), Владимир ПУТИН заявил во время посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного предприятия в феврале 2012 года, находясь в должности премьер-министра страны.

Назвав корнем всех нынешних проблем ОПК длительное недофинансирование, Владимир Путин предложил отрасли значительные средства, предупредив, что эти деньги необходимо освоить ровно до 2020 года, даже не думая под разными предлогами продлевать сроки выполнения полученных оборонных заказов. При этом обещано наладить самый тщательный контроль за выполнением оборонного госзаказа: «Чтобы по каждому важнейшему сегменту был полноценный график. Нужно точно и ясно в любой момент времени понимать, что происходит, на каком предприятии и с какими контрактами, как двигается исполнение этих обязательств».

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН сообщил, что этой работой займется специальный ситуационный центр, создаваемый в рамках Военно-промышленной комиссии: «Мы сейчас работаем над этим. У нас будет прямой доступ ко всем предприятиям, и в режиме, что называется, реального времени будем работать по всем предприятиям, «расшивать» все моменты, если у нас возникают какие-то сложности в согласовании цены или чего-то ещё, каких-то иных условий».

Оборонщики единодушно радостно восприняли выделение средств на модернизацию, увидев в этом шаге возможность реального оздоровления отрасли, к качеству продукции которой в рамках того же оборонзаказа в последнее время были претензии у военных. Ведь нельзя производить новое оружие на старых станках. На том же Амурском судостроительном заводе, расположенном в Комсомольске, самый новый станок – 1984 года выпуска, что делает очень высокой себестоимость производства. Впрочем, положительный пример технического перевооружения премьер-министр нашел также в этом городе, сообщив: «В результате использования на КнААПО высокопроизводительных станков, оборудования, трудоемкость производства в 2015 году здесь снизится почти в 4 раза, в сравнении с показателями 2009 года». В целом, к 2020 году до 80% устаревшего оборудования ОПК должно быть заменено на современные образцы, производительность труда на профильных предприятиях должна вырасти в 2,6 раза.

Для коренной модернизации производства будут выделены не только весьма значительные средства, но и серьезные преференции. Уже введена система авансирования госзаказа, дающая возможность вкладывать средства в обновление производственных мощностей. Сроки оборонного госзаказа теперь могут составлять 5 и даже 7 лет, позволяя предприятиям планировать свое развитие. Предполагается, что цена заказа будет предусматривать минимальную рентабельность производства в 13% и достигать максимальных значений на 20%, что должно дать возможность направлять средства на модернизацию и повышение заработных плат сотрудников оборонных предприятий. При этом в Комсомольске говорили о возможных изменениях налогового и бюджетного законодательства, которые позволят вывести из-под действия налога на прибыль идущие на модернизацию средства. Планируются меры таможенной поддержки при ввозе станков и оборудования. Кроме того, чтобы предприятия могли выполнять программу технической реконструкции, не дожидаясь очереди получения бюджетных средств, государство позволит им брать кредиты под гарантию будущих государственных вложений и государственных заказов, в которых процентные платежи также будут учитываться.

Не останутся в стороне от процесса и российские банки. Точнее, в сторону от него собираются увести негосударственные учреждения финансового профиля. С 1 марта все предприятия военно-промышленного комплекса должны передать в Военно-промышленную комиссию информацию о тех банках, с которыми они работают при исполнении гособоронзаказа. Оказывается, такой информацией государство раньше не интересовалось. При этом Дмитрий Рогозин выразил уверенность в том, что работать с обслуживанием средств оборонзаказа должны только крупные государственные банки, а Правительство РФ должно иметь доступ к информации о прохождении этих денег по счетам, чтобы контролировать четкость и целевой характер использования средств.

В то же время частному бизнесу наоборот постараются открыть дорогу к оборонному заказу, сняв ограничения по форме собственности для покупки отдельных видов вооружений, для производства деталей и материалов, используемых в конечной сборке военной техники и вооружений. При этом правительство надеется, что и сами оборонные заводы станут производить современную, конкурентоспособную гражданскую продукцию, доведя ее выпуск до 50% своих мощностей, активно используя при ее производстве технологии двойного назначения, полученные от отечественной науки.

В настоящее время в России действуют 1353 организации ОПК, расположенные в 64 субъектах РФ. На них занято около 2 млн человек. По данным полпреда, на Дальнем Востоке работают 30 предприятий ОПК, 14 из которых имеют оборонный заказ. Уже известно, что в рамках новой программы Амурский судостроительный завод получит заказ на производство серии военных корветов, один из которых и сейчас находится на его стапелях. Ожидается, что ежегодно будет закладываться новый корабль этой серии. Зато, похоже, атомные подлодки уйдут из цехов завода навсегда – этот заказ получат северо-западные коллеги комсомольчан. В целом же, как можно было понять из слов председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктора ОЗЕРОВА, получать заказ будут госкорпорации, они же будут производить конечное распределение работ внутри своей структуры.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».