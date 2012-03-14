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Проект ТЭЦ в Совгавани передан на экспертизу

14 Марта 2012, 14:24 | Дальний Восток

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» завершило работы по проектированию ТЭЦ в Советской Гавани в рамках приоритетного инвестиционного проекта холдинга. Проектно-сметная документация передана на государственную экспертизу. В настоящее время готовятся документы для проведения конкурса по выбору генерального подрядчика.

Основные задачи, проблемные моменты реализации проекта, пути их решения наметил генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на оперативном совещание, которое прошло под его руководством в Советской Гавани. В совещании приняли участие подрядчики, представители власти, сотрудники профильных подразделений холдинга.

Проектом предусмотрено использование самого современного и эффективного оборудования, которое обеспечит надежную работу станции при минимальным уровне эксплуатационных затрат. Планируемая установленная электрическая мощность станции составит 120 МВт, тепловая – 200 Гкал/час. Среднегодовая выработка электроэнергии 600 – 700 млн кВт/ч, среднегодовой отпуск тепла – 442,1 тыс. Гкал. Строительство панируется завершить в 2014 году.

Новая ТЭЦ создаст основу энергетической инфраструктуры Ванино-Совгаванского транспортно-промышленного узла и портовой экономической зоны. Станция должна обеспечить покрытие перспективного роста потребления электроэнергии, связанного со строительством новых и расширением существующих портовых терминалов, формированием многопрофильного портового, судоремонтного центра, а также заместить выбывающие мощности Майской ГРЭС.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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