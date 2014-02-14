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Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок

14 Февраля 2014, 16:19 | Дальний Восток

На Камчатке осудили руководителя Усть-Камчатского морского торгового порта. Он скрывал деньги предприятия и не платил налоги, сообщает ИА «Кам 24».  

«Доказательства дальневосточного следственного управления на транспорте суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении руководителя Усть-Камчатского морского торгового порта. Он признан виновным в преступлении по статье 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, в крупном размере)», – сообщила старший помощник руководителя управления Оксана Полшакова.

В период с мая по декабрь 2009 года руководитель федерального государственного унитарного предприятия «Усть-Камчатский морской торговый порт» занимался финансово-хозяйственными вопросами. Он знал о растущей задолженности предприятия по налогам и сборам. Однако руководитель не спешил погасить задолженность. Имеющиеся деньги он расходовал на расчеты с контрагентами и обслуживание счетов. Так он скрыл свыше 11 миллионов рублей. Суда назначил виновному наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: суд  транспорт  долги  Камчатка  морские порты  налоги  зарплата 



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