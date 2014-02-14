Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок

На Камчатке осудили руководителя Усть-Камчатского морского торгового порта. Он скрывал деньги предприятия и не платил налоги, сообщает ИА «Кам 24».

«Доказательства дальневосточного следственного управления на транспорте суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении руководителя Усть-Камчатского морского торгового порта. Он признан виновным в преступлении по статье 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, в крупном размере)», – сообщила старший помощник руководителя управления Оксана Полшакова.

В период с мая по декабрь 2009 года руководитель федерального государственного унитарного предприятия «Усть-Камчатский морской торговый порт» занимался финансово-хозяйственными вопросами. Он знал о растущей задолженности предприятия по налогам и сборам. Однако руководитель не спешил погасить задолженность. Имеющиеся деньги он расходовал на расчеты с контрагентами и обслуживание счетов. Так он скрыл свыше 11 миллионов рублей. Суда назначил виновному наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.