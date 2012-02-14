Особенности реформирования госзакупок

В сентябре прошлого года Минэкономразвития представило законопроект «О Федеральной контрактной системе», который должен заменить нынешний закон о госзакупках (94-ФЗ).

Законопроект предлагает отменять конкурсы при снижение цены более чем на 25% относительно начальной. Федеральная антимонопольная служба представила свою версию законопроекта о ФКС: по большому счету, это те же позиции ведомства, только в новой упаковке. Конкурсы при резком снижении цены предлагают не отменять. Но если цена упала больше, чем на 30%, претендент должен предоставить обеспечение, в полтора раза превышающее сумму, указанную в конкурсной документации.

Старые позиции с пролоббированным названием

Весь прошлый год ФАС выступала против самого словосочетания «федеральная контрактная система», указывая на необходимость эволюционного развития существующего законодательства - 94-ФЗ. Однако Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в декабре настоял на принятии нового законодательства в сфере госзакупок.

Теперь антимонопольщики опубликовали свой вариант законопроекта «О федеральной контрактной системе». Тем самым ведомство выполнило политическую волю, но, как и раньше, там считают нонсенсом переквалификацию и нормы о демпинге на аукционах.

Все слишком дешево, считает Набиуллина

Выступая в январе 2012 года в Совете Федерации, министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА заявила, что «за время действия 94-ФЗ в российском госзаказе сформировался тяжелый комплекс проблем. В целях борьбы с коррупцией 94-ФЗ крайне ограничил полномочия заказчиков. Нет ответственности за исполнение контракта и качество результата».

Результат, по мнению Набиуллиной, печален - «дешевое питание в детских садах, некачественные медикаменты и оборудование в больницах, отвратительное качество дорог через несколько месяцев после проведенного ремонта». Поэтому в законопроекте Минэкономразвития вписана антидемпинговая мера - при снижении стоимости более чем на 25% претендент обязан обосновать свое предложение. Иначе его предложение отклоняется. По мнению антимонополистов, на практике получится следующее: чиновник закупающего ведомства будет субъективно, исходя из собственных соображений, оценивать возможность исполнения контракта компанией.

Экономическая защита против административного усмотрения

По мнению Набиуллиной, сотрудники контрактной службы должны нести персональную, очень жесткую ответственность за свои решения. И дисциплинарную, вплоть до дисквалификации, и административную. Руководитель управления по контролю за размещением государственного заказа ФАС России Михаил ЕВРАЕВ в беседе с «Маркером» был по-прежнему скептичен по отношению к проекту Минэкономразвития. «Это введение спортивной конкуренции вместо экономической: кто первый добежал до рубежа демпинга, тот и победил, а кто поставил цену ниже, тот снимается с торгов. Нонсенс», - поясняет Евраев. ФАС предлагает не отменять конкурсы при резком снижении цены и не полагаться на усмотрение чиновников. Но если цена упала больше чем на 30%, претендент должен предоставить обеспечение, в полтора раза превышающее сумму, указанную в конкурсной документации.

Альтернатива предквалификации - доказательство опыта

Кроме того, вместо предварительного отбора участников, на котором настаивает Минэкономразвития, антимонопольщики предлагают к конкурсам с начальной ценой от 10 млн рублей допускать только фирмы «с опытом исполнения аналогичных контрактов». Имеются в виду контракты с ценой не меньше 20% от начальной цены текущего конкурса. Если начальная цена меньше 50 млн рублей, учитывается опыт претендента за последние три года; более 50 млн рублей - за пять лет, пишет «Маркер».

«Золотой Рог».