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Россия должна бросить все силы на Дальний Восток
Обозреватель влиятельного журнала The Diplomat Дункан БРАУН считает, что Дальний Восток России может выиграть от резкого ухудшения отношений Москвы с Западом. В 2015 году начали формироваться тесные отношения Дальневосточного региона со странами АТР, но это только первый шаг. Почему необходимо сейчас бросить все силы на развитие региона, рассказывает портал «Экономика сегодня».
По мнению Брауна, Восточный экономический форум продемонстрировал инвесторам потенциал Дальнего Востока. Привлечение иностранных инвестиций в такие сферы, как бизнес, технологии, инфраструктура и энергетика, служит основным драйвером развития региона.
«Сейчас тяжело, поэтому надо бросить все силы на развитие Дальнего Востока - улучшить состояние инфраструктуры и социальной сферы. Как только регион поднимается, он сразу становится благоприятным для иностранных инвесторов, но если нет внутренних стимулов, то это всегда «маниловщина». Мы должны создать работающую специальную экономическую зону или зону опережающего развития, которая была бы интересна иностранным инвесторам», - комментирует ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Сергей Сазонов.
«Пока же экономических преференций, которые притянут инвестиции, мало. А без финансирования, неважно, будет оно зарубежным или внутренним, регион развиваться не будет. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, своих средств точно не хватит. Японцы сказали в свое время, зачем надо создавать сборку «хендай» во Владивостоке или Хабаровске, если там 4 млн населения осталось. Значит, надо готовую продукцию везти потом в центр России, увеличивая ее себестоимость. Развивать проекты в отсутствие необходимой инфраструктуры и в регионе с постоянным оттоком населения инвесторы станут вряд ли», - уверен Сазонов.
На Дальнем Востоке сосредоточено 5% экономики страны, менее 5% населения и более 36% территории. Научный руководитель Плехановского университета Сергей Валентей в качестве примера приводит политику, которую проводили Витте и Дзержинский.
«В зависимости от удаления от Москвы транспортные тарифы понижались. Первый завалил Европу зерном, второй обеспечил возможность развития Урала, надо учиться на хороших примерах. Я думаю, что надо создавать на Дальнем Востоке рыночную инфраструктуру, ведь это не только дороги, а еще банки, биржи и так далее. А для того, чтобы в регион пришли квалифицированные кадры и вернулось население, нужно повысить качество жизни...
Без вложений из федерального бюджета в инфраструктуру, предприниматель тоже туда не пойдет. Как вы вкладываете в квартиру деньги, чтобы жить, бизнес вкладывает деньги, чтобы получать доход. Если он не может никому это продать, если будут сверхрасходы, то бизнес такой никому не нужен».
Нам нужны китайские инвестиции, и Китай это знает, но он очень сложный переговорщик. Стоит отметить, что на Дальний Восток посматривает не только Пекин, но и Сингапур, Индонезия, Южная Корея, Япония, Вьетнам: создание специальных экономических зон в регионе привлекло внимание АТР к нему в целом. И во многом от степени участия государства в развитии инфраструктуры региона будет зависеть, придут ли зарубежные инвестиции на Дальний Восток или нет.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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