В ожидании новой "зачистки"

Банковская система РФ за прошлый год потеряла почти сотню банков, грядет продолжение

Ушедший год оказался непростым для российской банковской системы: с рынка ушла почти сотня кредитных организаций, на санацию было передано 15 игроков, среди которых входящий в тридцатку по активам банк «Уралсиб». Однако финансовые власти не признали в этих событиях финансового кризиса, назвав их «рабочей ситуацией». Тем не менее в 2016 году расчистка банковской системы от слабых и недобросовестных игроков может продолжиться, сообщается в итоговом обзоре ТАСС.

По данным Банка России, в 2015 году под санацию попали 15 банков (в 2014 году - 12), лицензий лишились 93 кредитных учреждения (в 2014 году - 73).

Мегасанаторы

Крупнейшим из санируемых оказался «Уралсиб», принадлежавший бизнесмену Николаю ЦВЕТКОВУ. Разговоры о финансовых проблемах и возможной продаже банка ходили последние три года. Покупатель на этот актив нашелся лишь в ноябре текущего года: им стал бизнесмен Владимир КОГАН, владевший ранее Промстройбанком, банками «Санкт-Петербург» и «Петровский».

Коган выкупил не менее 75% акций банка Цветкова. Для поддержки «Уралсиба» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило займы на 14 млрд рублей на 6 лет и на 67 млрд рублей сроком на 10 лет.

Банкротство «Уралсиба» могло стать шоком для банковской системы, поскольку он входит в тридцатку российских кредитных организаций по объему чистых активов (348 млрд рублей на 1 ноября 2015 года) и в первую двадцадку по объему вкладов (151 млрд рублей).

Для санации Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия оборонно-промышленной и ракетно-космической отрасли, в том числе Роскосмоса, был выбран Новикомбанк. На его поддержку АСВ и Роскосмос выделили порядка 66 млрд рублей.

Явных проблем в Фондсервисбанке замечено не было, но ЦБ в ходе надзора за банком установил факты существенного завышения стоимости активов, и, учитывая специфику клиентской базы (на счетах банка находилось 27 млрд рублей Роскосмоса), регулятор принял решение о его санации.

Позднее вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН заявил, что через Фондсервисбанк из космической промышленности были выведены миллиарды рублей.

Найти инвесторов для банков, нуждающихся в оздоровлении, не так просто. В текущем году финансовые власти решили создать мегасанатора банковского рынка, возложив эти функции на дочерний банк АСВ «Российский Капитал». Банк получил на оздоровление уфимский Социнвестбанк и питерский банк «Советский».

Как писали СМИ, в будущем «Российскому Капиталу», возможно, придется изменить статус, превратившись из банка в агента правительства по спасению проблемных компаний. Эти разговоры пошли после того, как в декабре «Российскому Капиталу» передали на санацию строительную компанию «СУ-155».

Спасли не всех

В начале 2015 года лицензии потеряли банки группы бывшего владельца банка «Глобэкс» Анатолия МОТЫЛЕВА: банк «Российский кредит», Мосстройэкономбанк, АМБ и банк «Тульский промышленник».

«Традиционный банковский бизнес в группе банков практически отсутствовал, а привлеченные денежные средства размещались в интересах собственников группы и связанных с ними компаний», - выявили сотрудники Банка России по итогам проверки кредитных учреждений.

Также с рынка ушел Пробизнесбанк, активно обслуживавший предприятия малого и среднего бизнеса, и банк «Связной», принадлежавший бизнесмену Максиму НОГОТКОВУ.

Кризис или не кризис

События, которые происходили в банковской системе в 2015 году, глава Сбербанка Герман ГРЕФ оценил как масштабный банковский кризис, о чем свидетельствует нулевая прибыль банков, рост резервов, расчистка банковской системы от слабых игроков.

«Банковский сектор будет чувствовать себя очень сложно. Мы видим, что банки, и особенно банки-монолайнеры, сильно снизили аппетит к риску, думаю, им предстоят тяжелые времена. Те, кто недостаточно инвестировал в систему управления рисками, будут чувствовать себя очень сложно на рынке», - прогнозирует банкир.

Его заявление вызвало оживленную дискуссию в финансовом сообществе. Кроме Грефа, признаков банковского кризиса не увидели ни в ЦБ, ни в финансовых ведомствах - Минфине и Минэкономразвития.

«Никаких признаков кризиса не вижу. Кризиса нет, есть непростая, но рабочая ситуация, как она была некоторое время назад», - заявил первый зампред ЦБ Алексей СИМАНОВСКИЙ.

«Никаких системных рисков в российском банковском секторе нет, уровень капитализации банков и доступ к ликвидности не вызывают никаких опасений», - говорил ранее замглавы Минфина Алексей МОИСЕЕВ.

Замминистра экономического развития Николай ПОДГУЗОВ считает, что российская банковская система «исправно выполняет все возложенные на нее функции по кредитованию как населения, так и реального сектора».

В свою очередь, глава АСВ Юрий ИСАЕВ причинами нынешнего положения банков назвал последствия дефолта 1998 года и то, что оздоровление банковского сектора не проводилось многие годы.

По его мнению, многие банки развалились по факту как раз в 1998 году, но де-юре они продолжали работать. ЦБ вместо того, чтобы на протяжении десятилетий убирать больные банки из системы, вынужден делать это практически в авральном режиме, отметил Исаев.

«Сейчас, когда эта реакция существует, те банки, которые должны были умереть еще в 1998-1999 годы, но искусственно были сохранены, уходят с рынка», - считает он.

Банковскую систему ждет сокращение

По словам Германа Грефа, процесс очистки банковского сектора продлится еще несколько лет, исходя из увеличения требований по капиталу и с точки зрения внедрения современных технологий, прозрачности и риск-менеджмента.

Глава Сбербанка ожидает, что в 2016 году могут быть отозваны лицензии у порядка 10% российских банков. На текущий момент это около 75 банков. Если этот прогноз сбудется и с рынка уйдет столько игроков, то к концу 2016 года в банковской системе будет работать около 660 банков.

Эта цифра явно не пугает президента-председателя правления банка ВТБ Андрея КОСТИНА, который прогнозировал, что к 2020 году в банковской системе может остаться около 300 кредитных организаций и этого будет достаточно для обслуживания экономики.

О том, что отзыв банковских лицензий продолжится, косвенно свидетельствует и тот факт, что АСВ попросило увеличить размер кредита ЦБ для расчетов с вкладчиками обанкротившихся банков.

В декабре совет директоров агентства одобрил увеличение лимита ЦБ еще на 140 млрд рублей, до 250 млрд рублей. На текущий момент АСВ из имеющихся 110 млрд рублей кредитных ресурсов ЦБ израсходовало 75 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.