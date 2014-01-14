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"Ростелеком" повторит тендер на строительство линии "Сахалин - Магадан - Камчатка"
ОАО «Ростелеком» повторит тендер на строительство подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) «Сахалин - Магадан - Камчатка» с доработанными условиями, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе оператора. Итоги повторного тендера конкурсная комиссия «Ростелекома» планирует подвести 20 января.
Первый тендер по двум лотам общей стоимостью 2,091 млрд рублей был назначен на 30 сентября 2013 года, но был признан несостоявшимся. «Ни одно из предложений в результате проведенного осенью прошлого года тендера не соответствовало объявленным условиям. «Ростелеком» доработал условия и перезапустил тендер», - прокомментировали в пресс-службе.
Максимальная цена контракта по повторному тендеру составляет 2,96 млрд рублей.
Конкурс вновь разделен на два лота. Первый лот предполагает строительство подводной инфраструктуры линии за 2,7 млрд рублей сроком до конца 2016 года.
Второй лот предполагает строительство наземной инфраструктуры ВОЛП за 266 млн рублей до конца марта 2016 года.
«Ростелеком» начал принимать заявки на конкурс 31 декабря, закончил 13 января.
Глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ анонсировал строительство ПВОЛП «Сахалин - Магадан - Камчатка» в сентябре 2013 года. Тогда же он заявил, что проектом, вероятно, займется «Ростелеком».
По словам Никифорова, проект направлен на устранение цифрового неравенства и повышение работы госорганов. Он заявил, что работы по обслуживанию ПВОЛП будут организованы в форме государственно-частного партнерства, которое обеспечит оператору окупаемость его услуг.
Планируется, что общая протяженность ПВОЛП составит около 2 тыс. километров. Линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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