Якутское предприятие "АйанДаль Транс" признано лучшим грузоперевозчиком России

В конце ушедшего года в Москве, в Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты РФ состоялась церемония награждения лучших предприятий России по версии международного рейтингового Союза национальных бизнес-рейтингов. В номинации «Лидер России» лучшим «Грузоперевозчиком» признано якутское автотранспортное предприятие «АйанДаль Транс», сообщает ЯСИА.

За прошедший 2013 год предприятием перевезено более 300 тысяч тонн грузов. Деятельность «АйанДаль Транса» охватывает всю территорию Республики Саха (Якутия), Амурскую область, Чукотский автономный округ, Хабаровский и Приморские края, Калмыкию и другие районы Сибири. Более 150 единиц большегрузных автомобилей везут грузы потребителям Севера.

Предприятие «АйанДаль Транс» было организовано пять лет назад. До этого руководители предприятия также работали в сфере грузоперевозок не один десяток лет. Все нюансы работы им знакомы не понаслышке. Вначале «АйанДаль Транс» работало лишь на большой территории Центральной Якутии, но за пятилетку расширило границы деятельности.

Кроме оборотов предприятия специалисты Союза национальных бизнес-рейтингов учитывали суммы налоговых отчислений как один из пунктов в выборе лучшего перевозчика. В уходящем году «АйанДаль Транс» стал одним из самых крупных налогоплательщиков в своей сфере, перечислив казне 2,5 млн рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.