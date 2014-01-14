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Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Дальневосточной железной дороги в 2014 году составят 43,4 млрд рублей

14 Января 2014, 12:32 | Дальний Восток

В 2014 году на реализацию проектов, связанных с выполнением поручением Правительства РФ и направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей, выделено 19 млрд рублей.

Для снятия инфраструктурных ограничений на Дальневосточной магистрали ОАО «РЖД» будет направлено 15,6 млрд. рублей. В том числе запланировано продолжение реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со строительством новых разъездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин, строительство и реконструкция искусственных сооружений, реконструкция железнодорожного пути и т.д. На обновление подвижного состава планируется направить 5,8 млрд руб.

Кроме того, в обеспечение безопасности будет инвестировано 2,3 млрд рублей, в том числе в обеспечение технологической устойчивости производственного процесса – 1,8 млрд рублей.

Также запланированы средства и на повышение транспортной доступности для населения, в частности, на продолжение реализации проекта реконструкции вокзального комплекса Хабаровск-1 (пешеходный тоннель) предусмотрено 65 млн рублей.

Всего на реализацию собственных проектов ОАО «РЖД» планируется направить 24,4 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: транспорт  проекты  инвестиции  вокзалы  модернизация  железные дороги 



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