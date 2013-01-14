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У начальника ДВЖД новый заместитель

14 Января 2013, 17:57 | Дальний Восток

14 января начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко представил коллективу своего нового заместителя по экономике и финансам.

Приказом ОАО «РЖД» от 29 декабря 2012 года №1267 заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по экономике и финансам назначен Геннадий Михайлович Нестерук.

Геннадий Нестерук родился в 1965 году в поселке Бурея Амурской области. Закончил ДВГУПС по двум специальностям: тепловозы и тепловозное хозяйство (1987 г.) и экономика и управление на предприятии (1999 г.). Первые 10 лет его трудовой деятельности были связаны с Байкало-Амурской магистралью. Работал в локомотивных депо Хурмули, Ургал, Тырма, поднимаясь по карьерной лестнице от должности инженера до начальника депо. Затем возглавлял дорожную лабораторию службы локомотивного хозяйства БАМа, был заместителем начальника этой службы.

На Дальневосточную железную дорогу Геннадий Нестерук пришел в 1997 году, занимал должности заместителя начальника службы локомотивного хозяйства по экономическим вопросам, начальника локомотивного депо Хабаровск-2, главного инженера службы пригородных перевозок, заместителя начальника железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам. В 2009-м был назначен заместителем начальника, а затем начальником Дальневосточной дирекции по ремонту грузовых вагонов. С июля 2011 года – директор Хабаровского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-2», с июля 2012 года – заместитель генерального директора ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» по региону – директор Дальневосточного представительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: железная дорога  назначение 



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