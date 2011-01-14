Эмиссия акций "Дальхимпрома" приостановлена

В связи с выявлением при рассмотрении документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе от 03.02.2010 № 20-10-63/пз-и приостановлена эмиссия акций ОАО "Дальхимпром".