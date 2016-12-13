Эффективные звонки по разумной цене

Корпоративная связь от Tele2: платите только за нужные Вам услуги

В сегодняшней экономической ситуации на первый план для крупных и малых предприятий выходит вопрос оптимизации расходов. В том числе – на связь: компании желают снизить затраты по данной статье, не навредив при этом бизнес-процессам. Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса Tele2 макрорегиона «Дальний Восток» Павел ЧИСТОВ, решить эту задачу реально, выбрав удобный для себя тариф и систему расчетов.

- В 2016 году оператор Tele2 обновил линейку бизнес-тарифов. Повысило ли это спрос на услуги компании? За счет чего можно сэкономить, став корпоративным клиентом Tele2?

- Количество бизнес-абонентов Tele2 в Приморье с начала 2016 года выросло на 15%. В компаниях устали постоянно считать остаток «бесплатных» минут или SMS, переплачивать за интернет сверх пакета, а главное – разбираться с причинами роста расходов на связь.

Тарифные планы Tele2 как для корпоративных, так и для обычных клиентов абсолютно понятны и прозрачны: в них нет пунктов мелким шрифтом и оговорок под «звездочками». Перед тем, как предложить корпоративному клиенту тот или иной тариф, мы анализируем его текущие расходы на связь и определяем наиболее важные для компании услуги. Отмечу, что все обновленные бизнес-тарифы Tele2 – «Альфа», «Бета», «Гамма» - построены по единой логике и отличаются только объемом услуг. Чем объемнее пакет, тем меньше стоимость единицы услуги в этом пакете.

Анализ расходов компаний на связь после перехода на тарифы Tele2 показывает, что затраты по данной статье сокращаются, по оценкам оператора, на 20-25% при сохранении объема потребляемых услуг. Мы постоянно информируем клиента о новых возможностях экономии и подключаем только те услуги, которые ему реально нужны. При этом Tele2, как и прежде, работает над повышением качества связи, инвестирует в развитие сети в Приморском крае и строительство базовых станций.

- Снижая расходы на связь, важно не забыть об эффективности маркетинговых коммуникаций. Есть ли у корпоративных тарифов Tele2 «фишки», которые помогут клиенту быстрее продать товар или найти потребителей своей услуги?

- В этом году оператор Tele2 сделал большой шаг вперед в плане дополнительных сервисов. Например, у корпоративных клиентов появилась возможность произвести массовую рассылку сообщений через наш сайт. Сервис «Бизнес SMS» актуален для компаний, которым нужно быстро оповестить клиентов о скидках или акциях на свой товар, причем рассылку легко можно сделать персонифицированной. Если у корпоративного клиента уже есть своя программа рассылки, ее можно интегрировать с нашей системой.

Востребованным сервисом является «Корпоративная АТС», позволяющая принимать неограниченное число звонков по многоканальному номеру, собирать статистику по каждому оператору. Сервис не требует установки дополнительного оборудования и очень прост в управлении. Спросом пользуется и услуга «Свой гудок»: звонящий в компанию абонент в ожидании ответа может прослушать важную информацию или поздравление с праздником.

- Дифференцированы ли бизнес-тарифы Tele2 в зависимости от количества сотрудников компании?

- Наши тарифы пользуются спросом и у крупных компаний, и у организаций с двумя-тремя сотрудниками – у всех, кто ориентирован на лучшее сочетание стоимости и качества услуг связи. «Обычный» корпоративный клиент Tele2 в Приморье – это компания с 30-35 сотрудниками, занимающаяся оптово-розничной торговлей. Есть много клиентов среди охранных агентств – их больше интересуют услуги по передаче данных. Кстати, агентства обслуживаются в Tele2 достаточно давно, и в 2016 году практически со всеми мы расширили контракты.

Для корпоративных клиентов мы готовы предложить и специальные тарифные планы, ориентированные на потребности конкретной компании. Они отличаются от базовых большим количеством минут или сообщений, объемом доступного интернет-трафика по фиксированной цене. Практика показывает, что корпоративным клиентам такие предложения интересны.

В наши бизнес-тарифы включены не только пакеты минут для звонков по Приморью, но и от 500 минут разговоров по России. Находясь в другом регионе и подключив роуминговую опцию, сотрудники компании-абонента могут разговаривать и пользоваться интернетом по той же стоимости, что и в Приморском крае. Учтены и экономические связи Приморья с соседними странами: одна из опций позволяет звонить в Китай по выгодной цене. Есть и специальные предложения для компаний, желающих использовать наши SIM-карты только в планшетах.

Важно, что в рамках одного корпоративного контракта возможно подключить сотрудников с разными тарифами Tele2. Они смогут бесплатно говорить друг с другом даже при исчерпании определенного тарифом пакета минут, а лимит на звонки по остальным номерам можно установить индивидуально с помощью опции «Контроль расходов».

- Представители бизнеса часто жалуются, что отследить расходование средств на корпоративных тарифах сложно, а при исчерпании пакета минут или SMS расходы значительно возрастают. Удается ли избегать этих проблем корпоративным клиентам Tele2 в Приморье?

- Расходы по всем подключенным компанией номерам можно легко отследить в личном кабинете на сайте. Можно обратиться к персональному менеджеру и получить необходимую консультацию у него, для В2В-клиентов в отделе обслуживания выделена отдельная линия. Кроме того, есть возможность в любое время отправить корпоративный запрос по электронной почте и получить оперативный ответ на обращение. В общем, сотрудники компаний-клиентов Tele2 могут сосредоточиться на своей работе и не считать остаток средств на счете.

Механизм расчетов за связь также определяется исходя из потребностей клиента. В Tele2 возможна как полностью постоплатная система, так и работа по предоплате. Помимо денег абонентов Tele2 экономит и их время: отчетные документы по расходам на связь можно получить как у персонального менеджера в офисе или по почте, так и в онлайн-режиме с электронной цифровой подписью.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.