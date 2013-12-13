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Для субъектов РФ отрываются принципиально новые условия для развития малого и среднего бизнеса
Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской обалсти: Послание Президента России Федеральному Собранию я рассматриваю как прямое руководство к действию по решению важнейших задач в островном регионе
Накануне губернатор Сахалинской области принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
По итогам состоявшегося обращения главы государства губернатор дал комментарий, в частности заявив следующее, сообщает ойициальный сайт губернатора и Правительс тва Сахалинской области:
«Послание Президента Владимира Владимировича Путина к членам Федерального Собрания России – это знаковое событие в политической жизни нашей страны. В своем обращении глава государства поднял целый пласт важнейших вопросов. При этом президент не только определил ключевые направления работы органов власти, но и обозначил методы достижения поставленных целей.
Одна из серьезных тем, о которых говорил глава государства, связана с необходимостью строительства новых школ и детских садов для подрастающих поколений россиян. Эта важнейшая задача, над решением которой будет работать региональное правительство в ближайшие годы. Нами разработаны две специальные региональные программы: по строительству детских садов и новых школ. Возможности для этого в областном бюджете есть. Применительно к дошкольному образованию хочу сказать, что в Сахалинской области удалось существенно снизить очередь в детские сады. Сегодня в нескольких муниципальных образованиях она отсутствует вовсе. Более того, в областном центре мы сегодня столкнулись с уникальной ситуацией: невостребованными остаются порядка 200 путевок в дошкольные детские учреждения. Убежден, что в следующем году проблема нехватки мест для детишек 3-7 лет в детские сады будет полностью решена.
В Послании Президента прозвучала новость о компенсации регионам, вкладывающим свои средства в создание индустриальных и технопарков, дополнительных федеральных налогов, которые в течение трёх лет поступят от размещённых там предприятий. Уверен, что это решение, вместе с другими мерами поддержки, позволит создать в субъектах РФ принципиально новые условия для развития малого и среднего бизнеса. В Сахалинской области уже сейчас действует комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательства. Инициатива главы государства позволит нам создать еще более комфортные условия островным предпринимателям, что положительным образом скажется на развитии этой сферы деятельности.
Президент в очередной раз в Послании уделил особое внимание необходимости развития Дальнего Востока и Сибири. Считаю, это очень важно для нашего островного региона.
В целом, я рассматриваю итоговое Послание как прямое руководство к действию. Глава государства поставил перед нами конкретные задачи и все они должны быть исполнены. Эти и другие положения, озвученные в Послании Президента России, станут основой для определения направлений деятельности регионального Правительства в 2014 и в последующие годы. Уверен в том, что при грамотном и ответственном подходе, все озвученные инициативы будут реализованы».
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