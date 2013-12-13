Создание "Газпромом" газовой промышленности на Востоке России ориентировано на российских потребителей

Для дальнейшего развития газоснабжения и газификации Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области компания в настоящее время ведет проектные и строительно-монтажные работы по 40 объектам.

Стратегическая задача — создать на востоке современную газовую инфраструктуру и объединить ее с Единой системой газоснабжения России, сообщили ZRPRESS в

Упралении информации ОАО "Газпром".

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело проводимую компанией масштабную работу по реализации Восточной газовой программы.

Алексей Миллер провел заседание Правления ОАО «Газпром», посвященного проводимой компанией масштабной работе по реализации Восточной газовой программы.

Было отмечено, что создание на Востоке России мощных газодобывающих центров, газотранспортных и перерабатывающих мощностей имеет стратегическое значение для экономического и социального развития всех регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.



«Газпром» стремительно расширяет свою ресурсную базу в восточных регионах, активно развивает производственные мощности, применяя самые современные технологии. Так, в октябре на Киринском месторождении проекта «Сахалин-3» успешно испытан первый в России подводный добычной комплекс и система транспортировки газа. В 2014 году компания планирует подключить вторую эксплуатационную скважину, а в перспективе по мере строительства дополнительных скважин месторождение будет выведено на проектную мощность.



Компания интенсивно ведет проектно-изыскательские и геологоразведочные работы на шельфе Сахалина и Камчатки, в Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае.

В частности, на сахалинском шельфе в текущем году построены две разведочные скважины на крупном Южно-Киринском месторождении (проект «Сахалин-3»), в следующем году запланировано строительство еще двух. В 2014–2016 годах на Восточно-Одоптинском и Аяшском участках проекта предполагается выполнить большой объем сейсморазведочных работ, пробурить одну и подготовить строительство двух поисково-оценочных скважин.



На шельфе Западной Камчатки на двух перспективных структурах в ближайшие три года планируется провести сейсморазведку 3D, построить поисково-оценочную скважину и подготовить строительство еще одной.



В Якутии на Чаяндинском месторождении в 2013 году в полном объеме проведены запланированные сейсморазведочные работы 3D, построено 11 разведочных скважин. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации по объектам обустройства нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения на период опытно-промышленных работ (ОПР). Продолжается работа по оптимизации проектных решений в целом по месторождению. Кроме того, начаты сейсморазведочные работы на Соболох-Неджелинском, Верхневилючанском, Тас-Юряхском и Среднетюнгском месторождениях. До конца года для данных месторождений будут подготовлены проекты доразведки.



В Иркутской области на Ковыктинском месторождении ведутся проектно-изыскательские работы для строительства в 2014–2016 годах разведочных скважин. Проектная документация по обустройству месторождения на период ОПР успешно прошла Главгосэкспертизу. На Чиканском месторождении в 2013 году построена дополнительная разведочная скважина, определяются эффективные методы интенсификации притоков углеводородов.



Для комплексной переработки газа Якутского и Иркутского центров газодобычи проводятся проектно-изыскательские работы и разработаны основные технические решения по проекту создания в Амурской области газоперерабатывающего (ГПЗ) и гелиевого заводов. ГПЗ будет технологически связан с газохимическим комплексом, который планирует построить СИБУР.



Создание «Газпромом» газовой промышленности на Востоке России ориентировано в первую очередь на обеспечение газом российских потребителей.



На заседании было отмечено, что значительная ресурсная база также позволяет «Газпрому» организовать на Востоке крупный центр экспортных поставок российского газа на быстро растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Усилению позиций компании в АТР будет способствовать развитие собственного производства сжиженного природного газа.



Ключевое место здесь занимает проект «Владивосток-СПГ», в рамках которого будет построен завод мощностью 10 млн т СПГ в год с возможностью дальнейшего расширения. Первая линия завода будет введена в эксплуатацию в 2018 году. «Газпром» уже приступил к разработке проектной документации. Проводятся переговоры о заключении долгосрочных контрактов с потенциальными покупателями газа, в том числе с японскими компаниями.



Продолжаются коммерческие переговоры с китайскими партнерами по «восточному» маршруту поставок трубопроводного газа в Китай. После подписания контракта «Газпром» начнет переговоры по «западному» маршруту поставок.



В интересах максимально эффективной реализации проектов на Востоке России «Газпром» ведет плодотворную работу с органами государственной власти по разработке мер государственной поддержки, включая создание благоприятного налогового режима. Требуется продолжение этой работы.



Также необходимо принятие решения со стороны государства о продлении действующего распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 № 1539-р после 2014 года на весь срок действия СРП. Это позволит продолжить газификацию южных и центральных районов Сахалинской области.



На заседании Правления особо подчеркивалось, что перед «Газпромом» стоит стратегическая задача — создать на Востоке России современную развитую газовую инфраструктуру и объединить ее с Единой системой газоснабжения страны.



Досье ZRPRESS: Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы. На Востоке России созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, началось формирование центра в Якутии, на очереди — Иркутский и Красноярский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

